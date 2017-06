Von Roman Stelzl

Innsbruck – Ein Tiroler Dreifachsieg mit insgesamt zwei weiteren Kletterern unter den besten sechs – das gab es noch nie bei der österreichischen Speed-Meisterschaft. Die heimischen Athleten haben die Liebe zum „Schnell-Klettern“ entdeckt. Und dieser Trend kommt nicht von ungefähr, wird die Speed-Disziplin bei der Olympia-Premiere 2020 in Tokio (JPN) ja Teil der Kombination mit Bouldern und Vorstieg sein.

„Olympia gab dem Ganzen einen richtigen Schub. Für viele Athleten war es davor nur eine Nebensache – jetzt wird wieder gezielt darauf trainiert“, erklärte Sportdirektor Heiko Wilhelm. Insgesamt 65 Athleten waren gestern in der neuen Innsbrucker Kletterhalle am Start – darunter auch Weltcup-Athleten wie Elias Weiler und Jakob Schubert, die sonst nur selten so sehr aufs Gas drücken und am Ende die Plätze fünf und sechs belegten. „Ich bin unter zehn Sekunden geblieben, das hat gut gepasst“, meinte Ex-Weltmeister Schubert, dem etwa zwei Sekunden auf die Bestzeit fehlten. Andreas Aufschnaiter setzte sich vor Matthias Erber und Tobias Plangger durch. Letzterer darf sich bei der Heim-Junioren-WM in Innsbruck (30.8.–10.9.) auch im Olympiaformat der Kombination versuchen. Bei den Damen war die beste Tirolerin auf Rang zehn (Jan­a Rauth) – der Sieg ging an die Salzburger Weltcup-Speedkletterin Alexandra Elmer.

In der Kombinationswertung ging der Meistertitel an Schubert vor Weiler. Laura Lammer (Stmk.) siegte bei den Damen, die Imsterin Katharina Posch wurde Dritte.