Innsbruck – An den Schnittstellen zur Kampfmannschaft tut sich für die ein oder andere hochtalentierte, junge Tiroler Fußballerin manchmal eine Lücke auf. Dabei kann man in den heimischen Breitengraden mittlerweile auf eine Vielzahl von Talenten bauen. Der jüngste Sieg beim Coca-Cola-Cup-Bundesfinale in Wien war nach dem hervorragenden zweiten Platz beim Cordial Cup (U15/best­e Spielerin Andrea Glibo) ein starkes weibliches Stück. Die Truppe war bei beiden Turnieren beinahe ident, sprich vornehmlich mit 2002-Jahrgängen besetzt. Mit Franziska Pittl und Maria Plattner fehlten dieses Mal sogar zwei Hochkaräter, die bereits im Nationalen Zentrum für Frauenfußball in St. Pölten stationiert sind. Weitere (Lilli Purtscheller/Zirl, Valentina Kröll/Mayrhofen und Chiara Gstrein/Längenfeld) folgen im Sommer nach Niederösterreich.

Umso mehr freute sich Coach Martin über den Coup: „Der Cordial Cup ist sicher höher einzuschätzen. Aber unter den Bundesländern muss man den Coca-Cola-Cup auch erst gewinnen.“ Nach einem 2:1-Sieg im Halbfinale über Kärnten und einem Doppelpack von Ruzic­a Krajinovic wurde im Finale gegen Vorarlberg auch der Elfmeterfluch vorangegangener Turniere besiegt. Torfrau Carolin Riedlsperger parierte zwei Strafstöße. Danach waren für Spielführerin Emma Plunser (spielt in Oberperfuss) und Co. Party angesagt.

Beim Turnier, das von ÖFB-Star und Cola-Testimonial David Alaba hautnah begleitet wird, spielten im U12-Bewerb der Burschen auch der Sportverein Innsbruck (Platz sechs) und FC Wacker Innsbruck (Platz acht) vor.

Kaderliste der siegreichen Tiroler U16-Damen: An­drea Glibo, Laura Gutensohn, Antonia Hintner, Sabrina Ilgenstein, Greta Innerhofer, Jana Mayer, Emma Plunser, Carolin Riedlsperger, Ruzica Krajinovic, Laura Schwarzmann, Kerstin Seeleitner, Len­a Stricke­r, Laura Wurzer und Valentina Kröll. (lex)