Innsbruck – Sechs Medaillen, zweimal Gold, drei in Silber und eine in der Bronzefarbe: Tirols Turner spielten am Wochenende bei den österreichischen Jugendmeisterschaften in Wien eine gewichtige Rolle. Wie etwa die 15-jährige Ronj­a Reuß. Neben dem nationalen Jugend-Titel sicherte sich die Innsbruckerin das EYOF-Limit (Europäisches Olympisches Jugendfestival). „Das freut uns sehr. Die letzte Zeit war durch Verletzungen nicht immer leicht“, sagt Tirols Landesfachwartin Hanna Grosch. Bei den ältesten Burschen dominierte der Innsbrucker Askhab Matiev. ITV-Klubkollege Daniel Zander gewann die EYOF-Quali (Jg. 2000/01), muss aber um ein Ticket für Györ (HUN) noch zittern. Weiteres Edelmetall gelang Berta Schwaninger. Die elfjährige Wattenerin überzeugte als Beste beim Sprung sowie am Boden und wurde U12-Vizemeisterin.

Was den Tiroler Verband noch freut: Erstmals stellte man wieder Turnerinnen in allen Altersklassen. „Ich glaube, das war zuletzt so, als ich klein war“, grinst Grosch nach ihren ersten Titelkämpfen als Coach – an der Seite eines Routiniers, ihrer eigenen ehemaligen und heutigen Wattens-Trainerin Rebekka Siegl.

Und die Vielzahl der Mädchen überzeugte dann auch noch durch Team-Medaillen: in der Jugend-1-Klasse mit Silber (Reuß, Pauline Böwing), Platz drei im Jugend-2-Bewerb (Anna Marksteiner, Chiara Gstrein, Laura Lamparter, Julia Petz) und bei den Jüngsten ebenfalls mit Silber (Schwaninger, Valentina Perlornigg, Josefine Micheler, Annalisa Furegato, Lea Hochschwarzer). Tirols U12-Burschen wurden Fünfte, Markus Lampartner als Jüngster im Finale Sechster.

Einzig Vorarlberg übertrumpfte Tirol, holte 16 der 35 Medaillen. Grosch ist sich aber sicher: „Wenn es weiter so läuft, muss sich das Ländle warm anziehen.“ (TT)