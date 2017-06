Von Roman Stelzl

Kitzbühel – „So gut waren wir noch nie“, sagt Luis Knabl – und schon im nächsten Moment legt der Tiroler Triathlet mit dem berüchtigten „Aber“-Satz nach: „Wenn du aber so knapp eine Medaille verpasst, dann ist das immer bitter. Wir können uns dennoch nichts vorwerfen.“

Rang vier im Mixed-Staffelbewerb der Heim-Europameisterschaft in Kitzbühel ging als starkes Ergebnis in die Bücher ein. Am Schluss fehlten nur fünf Sekunden auf eine Medaille. Vorwürfe gab es deshalb nicht – am Ende war einfach nicht mehr möglich. „Lukas ist am Ende am Anschlag gelaufen, ihm können wir keinen Vorwurf machen“, nahm Knabl Schlussläufer Lukas Hollaus in Schutz und ergänzte: „Ich bin mit meiner Leistung zufrieden, es hat sich einfach nicht ergeben mit der Medaille.“ Spätestens 2020 könnte das aber klappen – dann wird der gemischte Bewerb mit je zwei Frauen und Männern in Tokio (JAP) erstmals olympisch sein.

Einen kleinen Wermutstropfen stellte jedoch der Einzelbewerb dar. Da verpasste der 25-jährige Pfaffenhofener das angestrebte Ziel eines Top-Ten-Platzes und wurde am Ende 16. „Es hätte alles zusammenpassen müssen“, schloss Knabl, der vor allem mit der Kulisse in der Gamstadt seine Freude hatte: „In meinem Einzelrennen war richtig viel los. Das war richtig cool, da war fast ganz Kitzbühel auf den Beinen.“

Und dieser Euphorie stimmten auch die Verantwortlichen vom österreichischen Triathlonverband (ÖTRV) zu. Insgesamt waren rund 1600 Teilnehmer bei den Veranstaltungen dabei – Rekord für die EM in Kitzbühel. Am Samstag zählten die Veranstalter zudem etwa 5000 Zuschauer, an den beiden weiteren Wochenendtagen waren es aber um einiges weniger. Dennoch fiel die Bilanz von offizieller Seite positiv aus. Wie es im kommenden Jahr weitergeht, soll noch diese Woche entschieden werden. Fix ist aber bereits, dass es 2018 keine EM in Kitzbühel geben wird.