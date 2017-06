Innsbruck – Es gleicht einem Ritterschlag. Im Dressurreitsport steht ein Lob von Isabell Werth auf derselben Stufe wie das Ritual mit dem Schwert im Mittelalter. „Es ist ein wunderbares Turnier für alle Wetterlagen in einer einzigartigen alpinen Atmosphäre“, schwärmt die sechsfache Olympiasiegerin. Die 47-Jährige kommt zum 23. Manfred&Hilde Swarovski Gedächtnisturier kommende Woche in Fritzens. Zum wiederholten Mal. Die Deutsche ist längst Stammgast beim Traditionsturnier am Schindlhof und kehrt heuer sogar als Titelverteidigerin des seit 1995 ausgeschriebenen Wanderpreises zurück. „Es ist super familiär – dafür sorgen die Gastgeber Evelyn und Klaus – und es bietet Top-Sport. Das wird beides vereint“, lobt die seit Anfang Juni nunmehr 13-malige deutsche Meisterin weiter.

Werth ist nicht die einzige „Treue“ im Starterfeld. Auch Dorothee Schneider, Mannschaftsolympiasiegerin von Rio und Nummer drei der Weltrangliste, zählt zu den lobenden Rückkehrerinnen. Zudem ist die Deutsche auch Trainerin der Gastgeberin, die mit ihrer „Dorina“ auf einen EM-Platz hofft. Ebenfalls zurück in Fritzens: Rekordsiegerin Victoria Max-Theurer.

Die Eheleute Haim-Swarovski fühlen sich ob der Stammgäste geschmeichelt, aber vor allem angespornt. Das Turnier sprengt zwar Jahr für Jahr beinahe die Kapazitäten von Hof und Familie, die Motivation scheint dennoch grenzenlos. Klaus Haim-Swarovksi: „Dass die Besten der Welt gerne zu uns kommen, ist die größte Freude für uns.“ (sab)