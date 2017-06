Von Alex Gruber

Innsbruck – Ohne Schweiß kein Preis. Eine illustre Rund­e an ehemaligen Fußballern schwitzt derzeit in Steinbrunn unter besonderen Umständen. Zum bereits vierten Mal bietet die Vereinigung der Fußballer (VdF) in Zusammenarbeit mit dem AMS arbeitslosen Kickern die Möglichkeit an, sich über den Sommer fit zu halten. Sechs Wochen dauert das Programm, das jeder Einzelne lieber früher als später verlassen möchte, um bei einem neuen Arbeitgeber unterschreiben zu können.

Vom fußballerischen Schlaraffenland lässt sich in unseren Breitengraden vielfach nur noch träumen – weil u. a. von den Akademien sehr gut ausgebildete Spieler, die für wenig Geld ihre Chance suchen, nachdrängen, kann sich das Blatt für andere (z. B. Mittzwanziger) rasch wenden. „Der Konkurrenzkampf ist groß. Und ein Spieler, der zum Beispiel eine Familie gegründet hat, kann für diese Summen nicht spielen“, führt Ex-Tirol-Profi und VdF-Projektleiter Oliver Prudlo aus.

Die Kehrseite der Medaille tritt oft unverhofft zum Vorschein, weswegen die Berufsfußballer von heute einen Plan B in der Tasche haben sollten. Deshalb steht die Laufbahnberatung des Vereins KADA den Übungseinheiten in Steinbrunn zur Seite. „Man muss das Ende der Fußballprofi-Fahnenstange sehen“, sagt Prudlo. Den Kickern, die in der Luft hängen, gehe es nicht anders als anderen Arbeitslosen, die auf Jobsuche sind: „Natürlich treten auch Existenzängste auf.“

Einer der prominentesten Spieler, die sich im Gewerkschaftscamp fit halten, ist Thomas Bergmann. Nach dem Bundesliga-Abstieg mit Ried hat der 27-jährige Ex-Wackerianer noch keinen Klub gefunden. Auch der Wattener Ex-Ersatzkeeper Emanuel Ponholzer streckt sich im Burgenland nach der Decke.

Tirol steuert auch einen Cheftrainer bei: Stefan Rapp, der nach dem Aufstiegsverzicht des SC Ritzing dort seine Koffer packte, hält ebenfalls Ausschau nach einem neuen Job: „Es ist überall schwer.“ Zur Causa Ritzing – in der Saison 2014/15 führte Rapp die Burgenländer zum Ostliga-Titel – hält Rapp fest: „Spätestens nach der Kundgebung, dass der Klub auf den Aufstieg verzichtet, hat es sich angefühlt, als wäre ein Zug durch unsere Kabine gefahren.“ Die Luft war draußen, der Titel ging flöten, und jetzt wird nicht einmal mehr in der Regional­liga gespielt. Auch Kicker des SC Ritzing – die Profiträume sind dort ausgeträumt – treffen somit in Steinbrunn auf ihren Ex- Trainer.

Wohin das alles führt, rätselt auch Rapp. Die Ligareform, die ab 2018/19 16 Teams in Liga zwei führt, könnte zu einer besseren U21-Meisterschaft werden. Viele Profiteams werden sich ohne Fernsehgeld nicht mehr spielen. Schon jetzt sei der Euro in der Zehnerliga aber äußerst knapp. Der Kollektivertrag weist als Mindestgehalt 1200 Euro brutto aus. Ein Klacks, möchte man meinen. Aber: „Es ist für viele Verein ein Problem, das zu zahlen“, spricht Prudlo aus langer Erfahrung. Womit der Begriff Fußball-Profi in Liga zwei teils zu einem Paradoxon wird. „Die Spieler trainieren zweimal am Tag, spielen manchmal auch zweimal die Woche, verdienen aber nicht wie Profis“, weiß Prudlo. Man könnte seitens einiger Klubs auch von Augenauswischerei sprechen. Die zweite Liga wird sich wieder Richtung Halbprofitum oder Amateurvereinen nivellieren. Das heißt noch weniger Jobs. Ein Teufelskreis, der zeigt, wie wichtig ein Plan B ist. Die Lage der Fußball-Nation wäre auch ein Spielball für die Politik.