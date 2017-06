Baku - Formel-1-Titeljäger Lewis Hamilton hofft im WM-Zweikampf mit Sebastian Vettel auf ein Ende der Formschwankungen. „Wenn wir auch nach Siegen mit der gleichen Sorgfalt arbeiten wie zuletzt, dann sollte es nicht so sehr eine Achterbahnfahrt mit Höhen und Tiefen sein“, sagte der Mercedes-Pilot vor dem Großen Preis von Aserbaidschan in Baku am Wochenende. Der Brite hatte nach seinem schwachen Auftritt in Monaco mit Platz sieben jüngst das Rennen in Kanada überlegen gewonnen.

In der WM-Gesamtwertung liegt Hamilton vor dem achten der 20 Saisonläufe am Sonntag (15.00 Uhr/TT-Ticker, ORFeins und Sky) nur noch zwölf Punkte hinter Ferrari-Pilot Vettel. Hamilton sei derzeit in der besten Form seit seinem Wechsel zu Mercedes im Jahr 2013, versicherte Teamchef Toto Wolff. „Nicht nur, weil er ein großartiges Wochenende in Montreal hatte, sondern weil er so gut mit den schwierigen Tagen umgeht“, sagte der Wiener.

In Baku hatte Hamilton im Vorjahr wichtige Punkte im WM-Duell mit seinem damaligen Teamkollegen Nico Rosberg verloren. Wegen eines technischen Problems kam der dreimalige Weltmeister bei der Premiere des Rennens in Aserbaidschan nicht über Rang fünf hinaus. Vettel wurde damals Zweiter hinter Rosberg. (dpa)