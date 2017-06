Mutters — Es hatte alles so gut begonnen — und das in der Tonart, wie es von Crankworx auch erwartet wurde. Gut gelaunt pilgerten die Bike-Fans mit oder ohne Gefährt von der Muttereralm zum kleinen Panoramasee, über dem sich drei mächtige Hügel als Sprungschanze auftürmten. Vor rund 500 Zuschauern flogen die Teilnehmer über den Parcours, drückten ihre Bikes so weit und so spektakulär wie möglich vom Körper weg. Je besser das gelang, desto mehr Punkte gab es. Kunstfertigkeit par excellence.

So weit, so gut. Das war eine Seite der Medaille. Die andere sah weniger schön aus. Bereits kurz nach dem offiziellen Start um 17.30 Uhr kam ein Athlet zu Sturz. Der Gestürzte wurde sofort versorgt, während die Musik lief und die Moderatoren das Programm der nächsten Tage verlasen.

Der Hubschrauber musste im unwegsamen Gelände ausrücken, flog den Biker ins Krankenhaus. Ein erster Verdacht deutete auf eine Schulterverletzung hin — nach etwa 45 Minuten Unterbrechung wurde das Rennen fortgesetzt. Zumindest für kurze Zeit.

Gut 15 Minuten später stürzte eine Athletin am selben Hügel. Dieses Mal war die Sachlage noch ernster. Die Musik wurde abgedreht, die Leute wandten sich teils mit Schrecken ab. Wieder musste der Hubschrauber ausrücken, einige verließen kopfschüttelnd das Areal. Die Rennleitung diskutierte einen Abbruch, setzte aber nach langer Pause fort.

Offiziell hieß es: „Das gehört dazu. In 14 Jahren Crankworx gab es nie eine so schwere Verletzung, die einen Abbruch nötig gemacht hätte. Wäre das in diesem Fall nötig gewesen, hätten wir reagiert." Beide Athleten — ein Mann und eine Frau — wurden schwer verletzt in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Der Bewerb selbst stand in diesen ersten anderthalb Stunden im Hintergrund. Danach ging es mit kühnen und spektakulären Sprüngen weiter. Am Ende setzten sich der Franzose Louis Reboul und die Kanadierin Casey Brown durch. Heute (17.30 Uhr) geht das Festival mit dem „Dual Speed & Style"-Bewerb weiter. (TT)