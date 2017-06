Von Benjamin Kiechl

Inzing – Was soll ein aufstrebender Sportler tun, wenn ihm national die Ziele ausgehen? Ins Ausland gehen. Im Fußball das Normalste der Welt – im Ringen jedoch ein Ding der Unmöglichkeit. Bis jetzt. „Es war eine schwere Geburt“, sagte Daniel Gastl rückblickend. Der Vize-Junioren- und Vize-Studentenweltmeister vom RSC Inzing musste monatelang warten, bis sein Ansinnen vom Österreichischen Ringsportverband akzeptiert wurde. Die Verhandlungen hätten sich gezogen wie Kaugummi. Seit Kurzem ist es nun offiziell: „Ja, ich werde als erster Österreicher in die deutsche Ringer-Bundesliga wechseln. Es ist der richtige Schritt für die Weiterentwicklung meiner Karriere“, erzählte der 23-Jährige, der beim Allgäuer Traditionsverein TSV Westendorf anheuert.

„Deutschland hat die stärkste Liga in Europa. Das ist wie die Champions League im Fußball“, freut sich Gastl auf den Saisonstart am 2. September. So will er auch seinem großen Ziel, den Olympischen Spielen 2020 in Tokio, näherkommen. Gastl überzeugte die Beharrlichkeit, mit der die Bayern seit Herbst an ihm drangeblieben sind. „Ich habe das Gefühl, die wollen mich unbedingt“, so der Tiroler. Und der neue Verein sei ja nicht aus der Welt. „Ich fahre über den Fernpass nur zwei Stunden dorthin.“

Für Westendorf-Trainer Klaus Prestele war der Hüne (Kategorie bis 98 kg) der „Wunschkandidat“. Er sei der beste Ringer, den Österreich vorweisen könne. Prestele: „Andere Clubs waren auch an ihm dran, aber er hat sich für uns entschieden.“ Der 23-Jährige habe drei weitere Angebote in Deutschland gehabt, entschied sich aber für das „ringerverrückte“ Wes­tendorf.

Einen (gut bezahlten) Wechsel zum österreichischen Serienmeister AC Wals (Sbg.) hat er immer kategorisch ausgeschlossen: „Ich will nie gegen Inzing ringen.“ Auch Inzing-Obmann Klaus Draxl blieb Gastl im Wort: „Daniel hat Charakter, nach Wals geht er nie“, versuchte dieser stets die Lockrufe aus Salzburg abzuwehren. Mit Erfolg.

Den Sprung nach Deutschland hat Draxl mit eingefädelt. Für den RSC Inzing, in der abgelaufenen Saison Dritter, bedeutet der Abgang einen herben Verlust. Familie und Betreuer hätten aber den Schritt befürwortet. Wer die ausgefuchsten Inzinger kennt, weiß, dass im Hintergrund womöglich an einer Sonderlösung gebastelt wird, damit Gastl bei beiden Vereinen starten kann. Der Reiz, in Österreich zu kämpfen, ist für Gastl jedoch verlorengegangen. Die Liga stagniere seit einigen Jahren. „Ich habe in der abgelaufenen Saison alle Bundesliga-Kämpfe gewonnen, wie soll ich mich da verbessern?“

Und so war sein Abgang ins Ausland auch ein Weckruf für die Liga: Um attraktiver zu werden, wird die Bundesliga künftig mit vier Dreiergruppen neu aufgestellt. Die besten Teams kommen ins Play-off. „Dieser Schritt war notwendig und richtig“, sagte Inzing-Obmann Draxl. Ausnahmeringer Gastl war dennoch nicht zu halten.