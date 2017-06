Von Wolfgang Müller

Schwaz — Standesgemäß mit einem 3:1-Erfolg gewann der FC Wacker am Mittwoch das dritte Vorbereitungsspiel gegen den Westligisten SC Schwaz. Bei den Grünschwarzen, die pro Halbzeit je einen Block zum Einsatz brachten, stand der Spanier Borja Lopez im Blickpunkt. Der 24-Jährige Innenverteidiger stand insgesamt eine Stunde auf dem Platz, matchte sich in der ersten Halbzeit an der Seite von Harald Pichler gegen Ex-Wacker-Torjäger Thomas Pichlmann, der bis auf einen harmlosen Kopfball in der 45. Minute keine Akzente setzen konnte. Im ersten Abschnitt hatten es die engagiert auftretenden Schwazer ihrem Goalie Lukas Wackerle zu verdanken, dass sie nur 0:1 zurücklagen. Lediglich von FCW-Torjäger Patrik Eler ließ sich der 21-Jährige bezwingen. Wenn der Westligist offensiv gefährlich wurde, dann hatte Neuerwerbung David Oberortner seine Füße im Spiel.

Lopez zu beurteilen, fällt nach diesem Spiel schwer, weil die Verteidigung kaum geprüft wurde. Fehler machte er praktisch keinen, er spielte schnörkellos und ging absolut kein Risiko ein. Ein Abseitstor von Lopez nach Lattenköpfler von Eler wurde zu Recht ab­erkannt. Eine Entscheidung, ob er verpflichtet wird, muss bis Freitag fallen, denn am Samstag ist der Rückflug nach Spanien gebucht. „Er wirkte souverän und sicher, wurde aber auch nicht richtig gefordert", meinte FCW-Coach Karl Daxbacher.

Nach dem Wechsel verflachte das Spiel zusehends. Erst als die Schwazer durch einen verwandelten Foulelfmeter von Ronald Gercaliu den Ausgleich erzielten, erhöhte sich die Schlagzahl. Nach einem fatalen Rückpass von Albert Vallci brachte Wacker-Goalie Sebastian Pointner Schwaz-Stürmer Ertugrul Yildirim zu Fall. In der Schlussphase besiegelten Okan Yilmaz und Vallci den 3:1-Erfolg der Innsbrucker, bei den Michael Lercher, Simon Pirkl und Stefan Rakowitz verletzungsbedingt pausierten. „In der ersten Halbzeit gingen wir viel zu fahrlässig mit unseren Chancen um. Dann kommt eben so etwas heraus", so Daxbacher, der letztlich doch ein positives Fazit zog: „Ein Test, der seinen Zweck erfüllte. Alle kamen zum Einsatz. Man muss auch bedenken, dass wir am Vormittag noch eine intensive 90-Minuten-Einheit durchzogen haben."

Während der FC Wacker am 21. Juli auswärts bei BW Linz in die neue Saison startet, beginnt die WSG Wattens die Erste-Liga-Saison 2017/18 mit dem Heimspiel gegen Aufsteiger Hartberg. Die Heim-Derbys gegen den FC Wacker finden wieder im Gernot-Langes-Stadion statt.