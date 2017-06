Von Benjamin Kiechl

Innsbruck – Das Wasser im Innsbrucker Tivoli Schwimmbad ist kostbar. Das bekommen nun auch die Spieler des WBC Tirol zu spüren. Wenn der Meister am Sonntag zum zweiten Finalspiel gegen Paris Lodron Salzburg (Auftakt am Samstag in Salzburg) ins 50-Meter-Becken springt, werden einige Badegäste bös­e schauen. „Es gibt immer wieder Beschwerden, dass wir das Becken für eineinhalb Stunden sperren“, weiß Obmann Richard Kössler. Bei 6000 Badegästen pro Tag seie­n 10 oder 15 Beschwerden verschmerzbar, meint er.

Ein Veto der Bäderverwaltung führte nun dazu, dass das Heimspiel am Sonntag bereits um 11 Uhr angepfiffen wird. Wunschtermin wäre eigentlich um 17 Uhr gewesen. Die Begründung: Durch das Wetterhoch „Deike“ seien um 17 Uhr zu viele Badegäste anwesend; eine Sperrung des Beckens sei nicht möglich.

Die Terminschwierigkeiten könnten eine Fortsetzung finden. „Wenn wir in drei Spielen den Meistertitel nicht schaffen, haben wir ein Problem“, führt Kössler aus. Denn vom 30. Juni bis 2. Juli finden im Tivoli die Tiroler Schwimm-Meisterschaften statt und das Becken ist besetzt.

Beschwerden hin, Terminprobleme her: Tirol-Trainer Pavol Kovac lässt sich die Stimmung nicht vermiesen. „Die Laune ist top“, sagte der gebürtige Slowake und sieht seine Innsbrucker gegen den Erzrivalen klar im Vorteil. „Wir sind qualitativ besser.“ Zudem ist Ferenc Makray (HUN) nach einer Tätlichkeit gesperrt.

Bei Innsbruck indes blieb schon die gesamte Saison der Spind von Legionär Yusnier Kindelan Cuervo leer. Der Kubaner, der vor zwei Jahren in Tirol geheiratet hatte und eine echte Verstärkung für das Team war, steht nicht zur Verfügung. Kovac: „Er ist geschieden und hatte Probleme in der Arbeit.“ Trainersohn Pauli Kovac indes wird gegen Salzburg ein Kurz-Comeback geben.