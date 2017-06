Sotschi – Juan Carlos Osorio war sein Wutausbruch sichtlich peinlich. Beim 2:1 über Neuseeland beschimpfte Mexikos Trainer einen gegnerischen Assistenzcoach augenscheinlich und äußerst derb („Motherfucker“) und konnte nur mit Mühe an der Seitenlinie zurückgehalten werden. „Ich will mich entschuldigen. Das war nicht in Ordnung“, gestand Osorio zu Beginn der Pressekonferenz mit leicht gesenktem Kopf.

Mexiko und Neuseeland hatten sich beim Confed-Cup am Mittwochabend in Sotschi im Finish eine wüste Massenkeilerei geliefert. Nachdem sich Carlos Salcedo schwer an der Schulter verletzte und die Neuseeländer den Ball nicht ins Aus spielten, rastete Osorio aus. Ob die FIFA Ermittlungen gegen den Kolumbianer einleiten wird, war zunächst nicht klar. Der Weltverband teilte mit, dass der Spielbericht erst ausgewertet werden müsse.

Rote Karte setzte es nach der Rudelbildung keine. Schiedsrichter Bakary Gassama aus Gambia entschied nach minutenlangem Videobeweis, bei dem er sich sogar die Szene selbst am Spielfeldrand anschaute, lediglich auf dreimal Gelb. (APA/dpa)