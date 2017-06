Kasan — Gastgeber Russland kämpft beim Confederations Cup gegen das vorzeitige Aus. Die Mannschaft von Trainer Stanislaw Tschertschessow braucht heute ab 17 Uhr gegen Mexiko einen Sieg, um sicher im Halbfinale der WM-Generalprobe zu stehen. Bei einem Remis ist die Hilfe von Neuseeland gegen Portugal erforderlich, bei einer Niederlage ist das Heimturnier für die Sbornaja fix vorbei.

Für Tschertschessow wurde der Wind nach der Niederlage gegen Europameister Portugal (0:1) wieder rauer. Vor allem die defensive Start-Aufstellung stieß Kommentatoren bitter auf. Der ehemalige Wacker-Trainer gab sich unbeeindruckt, richtete den Blick nach vorne und sprach von einem „Finale" gegen Mexiko: „Es gibt nichts Besseres, als wenn etwas von einem selbst abhängt."

Den in der Tabelle voranliegenden Mexikanern reicht in Kasan ein Unentschieden. Vor dem Parallelspiel in St. Petersburg glaubt indes kaum jemand daran, dass Portugal gegen die punktlosen Neuseeländer strauchelt.

Weltmeister Deutschland reicht am Sonntag schon ein Unentschieden gegen Kamerun, um den Sprung in die Vorschlussrunde zu finalisieren. Mit einem hohen Sieg ist für das junge Perspektivteam von Joachim Löw noch Platz eins in der Gruppe möglich. Joachim Löw sitzt gegen Kamerun zum 150. Mal als Bundestrainer auf der Bank. Zum Jubiläum könnte der 57-Jährige seinen 100. Sieg feiern, den er beim 1:1 gegen Chile noch verpasst hatte. „Es wäre für uns schon erstrebenswert, diese Gruppe zu gewinnen. Wir spielen in jedem Spiel auf Sieg", sagte Löw, der beim Kraftakt gegen Chile die harte Tour wählte und erstmals in seiner elfjährigen Amtszeit keinen Wechsel in den 90 Minuten vornahm.

Als Gruppenerster könnte das deutsche Team nicht nur in Sotschi an der Schwarzmeerküste bleiben. Vermutlich würde der Weltmeister im Kampf um das Endspiel auch Europameister Portugal mit Weltfußballer Ronaldo aus dem Weg gehen. Allerdings trauen sich Jogis Jungs spätestens nach der auch mit Glück gemeisterten Aufgabe gegen die topbesetzen Chilenen alles zu. (dpa, w.m.)