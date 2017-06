Von Alex Gruber und Tobias Waidhofer

Wattens, Stans — Auf der Homepage des spanischen Drittligisten Atletico Baleares leuchtete am Freitag zur Mittagsstunde die vorzeitige Vertragsauflösung mit Simon Zangerl auf. Der WSG-Torjäger war auf der Insel auch nach einer Verletzung nicht so richtig in Schuss gekommen. Nach der Westliga-Torjägerkrone in Tirol stand auf „Malle" nur ein Saisontreffer zu Buche. Und wenn's heimgeht, das hat der 28-jährige Oberländer immer wieder betont, dann nur zur WSG Wattens. Dort hätte der „Zangi" am liebsten schon zum Trainingsstart am vergangenen Montag mitgewirkt, musste aber gebremst werden. Jetzt ist das Vertragswerk geklärt, steht die Tür in die alte Heimat wieder offen.

„Wir hatten Vorgespräche und wir wollen ihn", bestätigt WSG-Sportmanager Stefan Köck, dass man Zangerl mit offenen Armen begrüßen würde. „Dann hätten wir drei Spitzen im Kader, die alle auch unterschiedliche Qualitäten haben", verweist er auf Milan Jurdik und Lukas Katnik, die in der Vorsaison eingeschlagen haben. Noch sei die Tinte bei Zangerl nicht trocken, der Angreifer brennt aber wieder darauf, im WSG-Dress auf Torjagd zu gehen: „Ich bin schon wieder in Tirol und kann es kaum noch erwarten."

Die Heimreise nach einer durchwachsenen Auslandsaison habe er mit gemischten Gefühlen angetreten: „Ich bereue es aber nicht, weil es eine wertvolle Erfahrung war und mit den Kollegen immer gestimmt hat. Ich würde es wieder machen." Trotz der Reisestrapazen sah sich Zangerl am Freitag den ersten WSG-Test gegen den griechischen Meister Olympiakos Piräus an.

Und den verloren die Tiroler in Stans mit 0:2. „Es war ein guter erster Test gegen einen starken Gegner", meinte Sportmanager Köck. „Man hat gesehen, dass wir gegen so eine starke Mannschaft vom Tempo her noch Probleme bekommen."

Ihr WSG-Debüt feierten die Neuzugänge Kovacec und Santin, Testspieler Domingues, der ebenfalls eine Halbzeit spielte, wird nicht verpflichtet. Wermutstropfen des „gelungenen Tests"? Das Match musste drei Minuten früher beendet werden, weil sich ein Grieche bei einem Zusammenstoß mit Sandro Neurauter schwer verletzte ...