Von Roman Stelzl

Mutters — Egal, ob mit Kraxe, Krücken oder Kinderwagen ausgerüstet — der Zuschauer-Tross, der sich am Samstag zu Mittag Richtung Muttereralmbahn-Talstation schob, war nicht mehr aufzuhalten. Das Bike-Festival Crankworx hatte gerufen, besser gesagt seine Königsdisziplin Slopestyle — und das zog hoffnungslos überfüllte Parkplätze und ein dichtes Gedränge nach sich. Auf der Wiese rund um den Parcours breiteten sich gemächlich die Gäste aus und verwandelten den vierten Tag der Tiroler Crankworx-Premiere mit dem Höhepunkt in ein kleines Volksfest. Der Coup war trotz der wetterbedingten Vorverlegung geglückt, einige tausend Zuschauer füllten zum World-Tour-Finale das Areal.

Wer nun diesen Contest gewinnen würde, stand in zweiter Reihe an. Vielmehr ging es darum, möglichst coole „Moves" mit viel „Variety" zu sehen, wie es die Moderatoren in einem Mischmasch aus Deutsch und Englisch mehrmals versicherten. Kurz gesagt: Viele unterschiedliche Tricks auf dem Bikepark mit seinen acht großen Sprüngen waren gefragt. Und während einige übernachtige Gäste noch aus ihren behelfsmäßigen Auto-Unterkünften stiegen, lieferten sich die besten Slopestyle-Biker der Welt zur Mittagsstunde bereits den ersten Schlagabtausch.

Die Kunst, den Bikepark möglichst gut zu meistern, beherrschte der US-Amerikaner Nicholi Rogatkin am besten. Der 21-Jährige gewann wie schon beim Crankworx-Stopp heuer in Rotorua (NZL). „Ich habe alles aufs Spiel gesetzt, das war es wert", schrieb Rogatkin. Der Kanadier Brett Rheeder und Thomas Lemoine (FRA) landeten auf den Plätzen zwei und drei. Österreicher war keiner am Start.

Wer danach noch Lust hatte, konnte den etwa fünf Kilometer langen Weg mit oder ohne Shuttle ins Ziel nach Götzens auf sich nehmen und dort die Downhill-Bewerbe verfolgen. Die Distanz war auch bei Downhiller Rheeder im Vorfeld einer der wenigen Kritikpunkte.

Aufgrund der wetterbedingten Verschiebung spielte sich das Geschehen zeitweise zeitgleich ab — für manchen Fan wohl mehr eine Qual als eine Wahl. Das galt auch für Benedikt Purner, der am Samstag als bester Tiroler des Events im Downhill-Mastersbewerb nur wegen eines Sturzes den vierten Rang belegt hatte.

„Schade, dass ich nicht zuschauen konnte. Davor habe ich mir jeden Bewerb angesehen", meinte der Kletter-Spezialist. „Im Rennen war mehr möglich, wenn die Brez'n nicht gewesen wäre." Daniel Wibmer holte dafür die Kohlen aus dem Feuer: Der Osttiroler gewann die U17-Klasse.