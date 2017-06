Von Toni Zangerl

Nauders – Das gab’s in der 24-jährigen Geschichte des Dreiländer-Giros in Nauders noch nie: Sintflutartiger Dauerregen beim Start um 6.30 Uhr – da ließ der Großteil der 3000 gemeldeten Teilnehmer Vernunft vor Ehrgeiz walten.

Die Konsequenz: Nur 859 gingen an den Start, 320 kehrten dann nach wenigen Kilometern am Reschensee und im Vinschgau noch um, 539 kamen ins Ziel. OK-Chef Karl Mall reagierte prompt, organisierte Rückholdienste. Und fand dafür viel Lob.

Derweil trotzten die im Rennen verbliebenen Radler Nässe, Wind und Kälte auf den beiden Strecken Vinschgau (120 km) und Engadin (168 km).

Thomas Berchtold (Vorarlberg) und Isabell Vogel (Deutschland) fuhren auf der kurzen Strecke klare Siege ein, kamen in 4:13,12 bzw. 4:55,50 Stunden ins Ziel.

Dramatischer verlief das Geschehen auf der langen Route über Stilfserjoch, Ofenpass und Umbrailpass.

Da hatte sich Daniel Rubisoier bereits in Prad beim Anstieg zum Stilfserjoch von der Konkurrenz abgesetzt und absolvierte in der Folge mit seiner Solofahrt „das längste Einzelzeitfahren eines Dreiländer-Giros“, wie Streckenmoderator Othmar Peer via Funk ins Ziel meldete. Der Vorsprung des Stubaiers betrug fast konstant rund sechs Minuten und erst der Schlussanstieg auf die Norbertshöhe brachte auch den Sieger an seine Grenzen, ehe er nach 5:44,46 Stunden vor Christian Bohnenkamp (GER) mit 5:46,42 Stunden ins Ziel kam: „Die letzten Kehren haben bei mir den Stecker gezogen. Aber ans Aufgeben hab’ ich trotz dieses brutal schweren Rennens mit noch nie erlebten, extremen Bedingungen in keiner Sekunde gedacht“, meinte Rubisoier. Vielmehr hatte der Student die Prüfung am kommenden Dienstag im Kopf, verriet er.

Sensationell der dritte Platz des jungen Oberländers Dominik Schranz aus Pfunds. Beim Kult-Skirennen „Weißer Rausch“ in St. Anton war er im April als Zweiter nur ganz knapp geschlagen worden. „Heut’ ist das aber für mich wie ein Traum.“

Auch Nadja Prieling war happy, siegte in 6:19,48 vor Landsfrau Bianca Somavilla in 6:38,46 Stunden.