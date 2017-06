Innsbruck – Dreimal der FC Wacker (U18/im Gruppenmodus, U16, U14) und einmal der SVI (U15) – so liest sich die Liste der Titelträger in der Nachwuchsmeisterschaft des Tiroler Fußballverbandes nach den letzten Finalspielen im Tivoli (Sonntag).

Der Fußball schreibt, wie man weiß, aber auch ander­e Geschichten. Als vierfacher Torschütze stach beim 6:4-Sieg im U14-Finale gegen die WSG Wattens bei Wacker Felix Mandl hervor. Dabei hätte die Nummer zehn vieles zu erzählen – sein Name ist Mohammad Sadeqi. Ein afghanischer Flüchtling, der 2015 ins Flüchtlingsheim nach Roppen kam und zuvor mit seiner Familie im Iran Zuflucht gesucht hatte. Pass gab es keinen, sein Geburtsdatum wurde auf den 8. Jänner 2004 festgelegt.

Der junge Mann zeigte beim FC Wacker und vor allem in der Bundesländerauswahl Tirol dermaßen auf, dass die Scoutingabteilung von Red Bull Salzburg aufmerksam wurde. Und statt in der Akademie Tirol (wie mündlich laut AKA-Leiter Helli Lorenz bereits vereinbart) spielt Sadeqi jetzt ab Sommer in der Bullen-Schmiede vor. Dort, wo er in Sachen Schule und Fußball rund um die Uhr begleitet wird. Mit Mario Gintsberger, Juwel des SC Kirchberg, wechselt ein weiterer Hochtalentierter zu Austria Wien. „Wir müssen versuchen, die Besten zu halten, müssen aber zugeben, dass wir in Sachen Infrastruktur teils mit anderen nicht mithalten können“, wirft der kommende Akademie-Leiter Rol­i Kirchler ein. Zur Platznot kommt das Fehlen eines Sportheims, das alle Youngsters – nicht nur Fußballer – unter einem Dach vereint.

Zurück zu den Finalspielen: Im tollen U15-Endspiel zwischen dem SVI und der SPG Stubaital machten Christoph Kuprian bzw. Berke Caplan von sich reden. Beide sollen laut Kirchler als mögliche Quereinsteiger für die AKA U16 getestet werden, womöglich noch andere. Gas geben lohnt sich in jedem Fall. Und der Weg muss nicht immer stromlinienförmig sein. Einer wie Mohammad Sadeqi dient wohl als Beispiel. (lex)