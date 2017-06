Nach dem 2:2 am Sonntag gegen den russischen Erstligisten Dynamo Moskau standen für den Kampfmannschaftskader des FC Wacker gestern zunächst eine Laufeinheit in Fulpmes, dann „Teambuilding“ in der Area 47 und schließlich eine Rafting-Tour auf dem Inn auf dem Trainingsplan. Heute wird zweimal im Stubai trainiert, am Freitag findet das nächste Vorbereitungsspiel statt. In Fügen trifft der FC Wacker ab 18.30 Uhr auf den von Ex-Salzburg-Coach Adi Hütter betreuten Schweizer Erstligisten Young Boys Bern.Fotos: FCW