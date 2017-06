Von Benjamin Kiechl

Innsbruck — Flach und kurz oder doch steil und lang? So lautete die erste Frage von Österreichs Kletter-Aushängeschild Jakob Schubert, als er dem Flugzeug aus Mumbai entstiegen war. In Indien erreichte der 26-jährige Innsbrucker beim Boulderweltcup den fünften Platz. Nahtlos wechselt er nun ins Vorstieg- und Speed-Lager und hat nur noch die nächste Wand im Sinn. Freitag und Samstag steht in Campitello di Fassa (ITA) mit der EM der Saisonhöhepunkt auf dem Programm.

Die Zeit sei knapp — ein Briefing mit Jessica Pilz („Sehr steil, lang und überhängend"), die im Fassatal die EM-Wand für Schubert erkundet hatte, müsse reichen. „Eine Medaille ist immer mein Ziel", sagte der Ex-Weltmeister und Vorstieg-Spezialist Schubert. Ob es gelingt, sei eine andere Frage. Im Speedklettern möchte er zumindest „zum Mittelmaß" gehören, um in der Kombinationswertung ganz vorne dabei zu sein. Abgerechnet wird dann bei der Boulder-EM im August in München.

Wer sich zum Kombi-Europameister (aus Vorstieg, Speed und Bouldern) kürt, hat für die Olympia-Premiere in Tokio 2020 bestmöglich vorgebaut. Sportdirektor Heiko Wilhelm warnt vor zu hohen EM-Erwartungen. „Von Medaillen will ich nicht sprechen, aber im Finale ist immer alles möglich", sagte er am Dienstag bei einem Pressegespräch in Innsbruck. Insgesamt 14 Athleten schickt der Kletterverband Österreich (KVÖ) in die Dolomiten. Aus Tiroler Sicht ist Magdalena Röck die große Abwesende und wird nach einer Fingerverletzung erst Ende Juli in Briançon (FRA) in den Weltcup einsteigen.

Jessica Pilz (NÖ) indes will nach überstandener Knöchelverletzung aufzeigen, die Tirolerinnen Hannah Schubert und Katharina Posch möchten „Spaß haben". Die 22-jährige Posch setzt im Hinblick auf Olympia voll auf die Kombination aus Vorstieg und Speed. Wobei: „Eine Liebe zum Speedklettern wird bei mir nie entstehen. Es geht nur darum, die Wand hochzulaufen." Ob flach, ob steil — Hauptsache blitzschnell.