Innsbruck – Der nächste Winter ist zwar noch fern, kommt aber bestimmt. Weswegen die Weichen für die neue Eishockey-Saison gestellt werden müssen. Und wie sich nach der jüngsten Sitzung in Innsbruck offenbart, könnte der Eishockey-Eliteliga eine Mini-Liga mit nur fünf Vereinen drohen:

1. Konkret soll sich Lustenau mit einem eigenen Team aus der Liga zurückziehen.

2. Die Teilnahme der Brixner scheitert gegenwärtig an einem Veto des italienischen Verbandes, das wohl über die Ferien Bestand haben dürfte.

3. Die Silzbulls haben nach Baumängeln am Umbau derzeit keine Spielstätte zur Verfügung. Und außerdem wolle man laut Obmann Erwin Althaller nicht mehr bei der Preistreiberei mitmachen.

Für Brixen stünde die Tür über den Sommer offen, so Tirols Eishockey-Präsident Peter Schramm: „Weil sie immer ein sehr guter und verlässlicher Partner waren.“ Auch andere Teams über dem Brenner hätten sich beworben. „Ich kann aber die Entscheidung des italienischen Verbandes verstehen, dass sie selbst einen Unterbau führen wollen.“ Die Klubs der ehemaligen Serie A spielen ja in der Sky Alps Hockey League und Erste Bank Liga (Bozen) vor.

Beim dritten Punkt hakt Althaller, Obmann der Silzbulls ein: „Wir wissen noch nicht, wie das mit dem leidigen Kapitel Eisbahn weitergeht.“ Und man habe sowohl für die Eliteliga als auch alternativ für die Landesliga genannt: „Unsere Spieler kennen die Pläne und sind eingebunden.“

Dem teils beträchtlichen Cashflow bei anderen Tiroler Eliteliga-Klubs kann Althaller nichts mehr abgewinnen: „Ich weiß nicht, ob es sportlich Sinn macht, so viel Geld zu vernichten. Da dreht es sich ja teils nicht mehr um Aufwandsentschädigungen.“ Der Silz-Obmann machte sich in den vergangenen Wochen vergeblich für ein Korsett (z. B. Punktesystem) stark, das die Teams leistungstechnisch angleichen könnte. Eine Fünferliga (fünffache Hin- und Rückrunde) scheint in jedem Fall nicht das Gelbe vom Ei. (lex)