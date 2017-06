Von Alex Gruber

Innsbruck, Fulpmes – Weil es Harald Pichler (noch ein Jahr Vertrag) in der abgelaufenen Saison der Sky Go Erste Liga nicht gelang, in die Rolle eines umsichtigen und sicheren Abwehrorganisators zu schlüpfen, und zudem die Trennungen von Sebastian Siller und Christoph Kobleder erfolgten, wurde die tragende Rolle eines Routiniers in der Innenverteidigung bei Wacker neu ausgeschrieben.

Der neue Hoffnungsträger heißt Matthias Maak. Der 25-jährige Steirer mit Gardemaß (191 cm) kommt vom dänischen Erstligisten SønderjyskE, für den er auch in der Europa-League-Qualifikation im Einsatz war. Davor spielte er in der österreichischen Bundesliga bei Wiener Neustadt und Grödig und hat als Nachwuchskicker u. a. die Akademie von Austria Wien durchlaufen.

„Wir haben uns bei der Suche nach einem erfahrenen Innenverteidiger bewusst Zeit gelassen und mehrere interessante Möglichkeiten geprüft. Mit Matthias haben wir nun genau jenen Spielertyp gefunden, den wir gesucht haben. Ein österreichischer Innenverteidiger, der mit 25 Jahren schon über 100 Bundes­ligaspiele, zehn internationale Partien und ein Jahr im Ausland absolviert hat, ist immer spannend“, sagt General Manager Alfred Hörtnagl, der mit Innenverteidiger Dominik Baumgartner (kann es auch rechts) oder Albert Vallci (kann auf beiden Seiten oder im Zentrum) auf variabel einsetzbare Abwehrkräfte verweist. Persilschein gibt es klarerweise für keinen, das Bild im Defensiv-Zentrum sei mit Maak noch einmal abgerundet worden. Konkurrenz belebt das Geschäft, der Kampf ums Leiberl wird brennen.

Wattens – Die Messe ist erst aus, wenn die Orgel aufgehört hat zu spielen. Folglich will WSG-Wattens-Sportmanager Stefan Köck weiter nicht von einem vollzogenen Transfer sprechen, solange die Tinte noch nicht trocken ist. In einem Vieraugengespräch, zu dem sich später auch Coach Thomas Silberberger dazugesellte, verhandelte Köck gestern weitere Vertragsdetails mit Pascal Grünwald aus. Das Resümee lautete „insgesamt positiv“, der finale Handschlag blieb aber noch aus.

Es dreht sich um Nuancen, die vom finalen Ziel einer Zusammenarbeit trennen. Denn mit einem Torhüter­gespann mit Ferdinand Oswald und Routinier Grünwald (34) als hochkarätigem Back-up hätt­e die WSG ein richtig gutes Gefühl. „Es wird schon werden“, sagte Coach Thomas Silberberger, der sich sonst transfertechnisch in den Mantel des Schweigens hüllte: „Aber über den Cup kannst mit mir reden“, lachte er. Der führt die Wattener in der ersten Runde ja zum steirischen Landesligisten nach Bad Gleichen­berg.

In Sachen Kaderstärke sei man laut Silberberger „ungefähr gleich geblieben“ und „breiter aufgestellt“. Nach dem sensationellen fünften Platz in der Vorsaison steht seitens der WSG die Ziel­definition für das neue Spieljahr noch aus. Eine durchaus spannende Frage.