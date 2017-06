Von Roman Stelzl Wien — 42,2 Kilometer warten am Arlberg, ebenso viele sind es im Pitztal, und im Stubaital sind es sogar 62,5 — kaum ein Stein bleibt bei den Tiroler Läufen auf dem anderen. Es sind nicht die einzigen Highlights des Ausdauersport-­Wochenendes.

Stubai Ultra-Trail: Ausgerechnet auf dem höchsten Berg der Stubaier Alpen entstand im Vorjahr die Idee für den 62,5 Kilometer langen Lauf (Start in der Nacht auf morgen, 1 Uhr). „Ich habe Robert Span am Zuckerhütl getroffen und dabei ist die Idee entstanden. Unser Ziel war es, einen Lauf zu machen, der von Innsbruck auf den Gletscher führt", erzählt Philipp Brugger. Der Sistranser Weltcup-Skibergsteiger und Strecken-Designer nimmt sich aber auch sportlich einiges vor. Brugger: „Man muss sich immer hohe Ziele stecken. Und ich will das Rennen gewinnen."

Insgesamt sind rund 300 Athleten beim Ultra-Trail dabei, 200 weitere sind für den Basis-Trail gemeldet, der morgen (10 Uhr) über 28,6 Kilometer von Neustift bis zur Jochdohle (3150 Meter) führt.

Pitztaler Gletschermarathon: In umgekehrter Richtung geht es für die Athleten am Sonntag (8 Uhr) bergab. Von Mandarfen (1675 m) aus führt der Weg über 42,2 Kilometer nach Imst (790 m). „Wir haben bisher etwa 440 Anmeldungen für alle Läufe, bis zum Start sollten noch etwa 150 dazukommen", erklärte Organisatorin Sabrina Freythaler. Nachmeldungen sind bis 30 Minuten vor Start möglich.

Zillertal Bike Challenge: Auch im Zillertal wird ab heute (9 Uhr) um Minuten und Sekunden gekämpft. Die Zillertal Bike Challenge startet von Fügen aus mit dem Mountainbike auf die erste der drei Etappen Richtung Gletscher. Morgen geht es dann von Zell am Ziller weiter Richtung Mayrhofen, am Sonntag (jeweils 9 Uhr) starten die Athleten im Kampf um bis zu 4000 Euro Siegerpreisgeld Richtung Hintertux.

Montafon-Arlberg-Marathon: In Vorarlberg gestartet, in Tirol beendet: Über 42,2 Kilometer führt der Marathon morgen durch das Silbertal und Verwalltal bis nach St. Anton am Arlberg. Im Vorjahr waren insgesamt 846 Athleten bei allen Läufen dabei — heuer soll diese Rekordmarke erneut fallen.

Hochpustertal Run: Länderverbindend wirkt der 21,1 Kilometer lange Halbmarathon, der etwa 750 Athleten auf die Strecke locken soll. Gestartet wird morgen (18 Uhr) in Innichen, das Ziel liegt in Sillian in Osttirol. Nachmeldungen werden bis 30 Minuten vor Beginn angenommen.

Tour Transalp: Nach der Absage der gestrigen fünften Etappe soll heute (9 Uhr) die letzte Etappe des Radrennens starten. Die Athleten wurden nach Aprica gebracht, von wo aus es nun nach Pieve di Ledro geht.