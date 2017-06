Von Susann Frank

Fritzens — Dazuzugehören tut gut. Deswegen fühlen sich die Para-Reiter dieser Tage in Fritzens trotz körperlicher Beschwerden rundum wohl. Im Rahmen des hochklassig besetzten Dressurturniers am Schindlhof wird heuer zum zweiten Mal der Österreichische Meister in der Para-Dressur ermittelt. Und die sechs Starter, angeführt vom zweifachen Paralympics-Sieger Pepo Puch, sind mittendrin statt nur dabei.

Sowohl der eutige erste Teil des Titelkampfes am Samstag als auch der zweite Teil am Sonntag wird genau zwischen den Höhepunkten (beides 12 Uhr) ausgetragen. „Für uns ist das extrem lässig, wenn wir bei großen Turnieren der Regelsportler dabei sind", betont Puch. Die Entwicklung gehe laut dem gebürtigen Steirer immer mehr dorthin. Auch in Doha und Mannheim reiten sie um Trophäen, wenn auch Asse wie die sechsfache Olympiasiegerin Isabell Werth, die ab Samstag am Schindlhof ins Turniergeschehen eingreift, um Erfolge im Viereck piaffieren. „Seine Behinderung zu deklarieren, wird langsam salonfähig", erklärt Puch. Mit seinem Sieg beim Einlaufbewerb am Freitag unterstrich der 51-Jährige, auf seinem Gold-Pferd Fontainenoir seinen Titel vom Vorjahr verteidigen zu wollen.

„Aber jeder weiß, wie schnell etwas dazwischenkommen kann", betont Puch. Vor allem er. 2008 stürzte der damalige Vielseitigkeitsreiter folgenschwer vom Pferd: Puch zog sich Brüche im Bereich des dritten und vierten Halswirbels zu und war fortan inkomplett querschnittgelähmt. Doch gleich nach der Reha fand Puch wieder zurück zum Reitsport. Den er natürlich ausübt, um Erfolge zu feiern („nicht nur zur Gaudi"), aber auch als Therapie. „Wenn ich sechs Wochen nicht reiten würde, könnte ich nicht einmal einen Elektrorollstuhl bedienen", sagt Puch und blickt auf seine krampfenden Hände. In einer davon steckt sein Gehstock. „Weil die Spastik so stark werden würde, dass ich sie gar nicht mehr bewegen könnte." Mit dem Reiten könne er die Spastik senken und die Schmerzen minimieren. Nur aufgrund der normalen Spastik kann er aufgrund eines Reflexes jedoch auch gehen. Und die Spastik ist es auch, warum er sich der Bewegung des Pferdes nicht wie ein Regelreiter anpassen kann. „Meine Pferde müssen immer wieder aushalten, dass ich ihnen in den Rücken falle oder im Maul ziehe", erklärt Puch. Das Antreiben seines Partners mit dem Schenkel ist ihm ebenfalls nicht möglich.

Im Gegensatz zu den körperlich gesunden Kollegen darf Puch deswegen seine Stimme und zwei Gerten einsetzen. Alles Gründe, warum Para-Reiter besondere Pferde suchen. Einerseits müssen sie geduldig sein, andererseits müssen sie Hochleistungen bringen. Laut Puch hat sich die Para-Dressur so viel weiterentwickelt, dass seine Gold-Vorstellung von London 2012 für Rio 2016 nicht einmal für die besten fünf genügt hätte. „Der Sport wird damit immer mehr ein Tanz auf der Rasierklinge", betont Puch.

Schließlich ist schon das unfreiwillig langsame Aus-dem-Sattel-Rutschen für ihn und seine Kollegen, die sich nicht mehr gezielt abrollen können, ein sehr großes Risiko. Ihre Pferde lernen deshalb, beim Verrutschen unter den Reiter reinzugehen, um diesem wieder Halt zu geben. All diese Gesichtspunkte verlangen ein großes Vertrauen zum Pferd — ohne das die Para-Reiter ihren Sport noch weniger ausüben könnten als Regelreiter.