Von Susann Frank

Fritzens — Sie kam, ritt und siegte: Isabell Werth, erfolgreichste Dressurreiterin der Welt, erreichte Fritzens erst am späten Freitagabend und gewann am Samstagnachmittag die Grand-Prix-Prüfung der Kür-Tour beim internationalen Dressurturnier am Schindlhof überlegen.

Fast fünf Prozentpunkte Vorsprung hatte die sechsfache Olympiasiegerin auf Wallach Don Johnson (78,54) vor ihrer deutschen Kollegin Fabienne Lütkemeier (D'Agostino/73,80). „Ich bin begeistert", schwärmte die 47-jährige Werth nach dem Ritt vor der Rekordkulisse von 2000 Zuschauern.

Schließlich waren die meisten ihrer Konkurrenten ein paar Tage vor dem freitägigen Turnierbeginn angereist, um ihre Pferde bei Trainingseinheiten an die ungewohnte Umgebung zu gewöhnen.

So auch Victoria Max-Theurer. Österreichs Dressur-Ass belegte auf Della Cavalleria als beste heimische Starterin den zehnten Platz. Damit hat die 31-Jährige die Chance vergeben, den begehrten Manfred & Hilde-Swarovski-Wanderpreis für die erfolgreichste Reiterin des Wochenendes ein fünftes Mal zu gewinnen. Vielmehr sieht es so aus, dass Werth den Gesamtsieg vom Vorjahr verteidigen kann. Bei der Musikkür am Sonnatg ab 14.30 Uhr gilt sie nicht erst seit ihrem grandiosen Sieg gestern ebenfalls als Top-Favoritin.