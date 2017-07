London – Acht Jahre nach seinem bisher einzigen Halbfinale auf Grand-Slam-Ebene ist Tennisprofi Oliver Marach wieder in eine Vorschlussrunde bei einem der vier Klassiker eingezogen. Der Steirer, der am Sonntag seinen 37. Geburtstag feiert, und der Kroate Mate Pavic gewannen am Dienstag in Wimbledon ihr Viertelfinale gegen Marcin Matkowski/Max Mirnyi (POL/BLR) klar mit 7:5,6:2,6:2.

„Je weiter du kommst, desto mehr Selbstvertrauen kriegst“, hatte Marach vor der Viertelfinalpartie gemeint. Es war seine zweite in Wimbledon nach 2009. Im selben Jahr war er zuvor bei den Australian Open bis ins Halbfinale gekommen, dies war sein größter Erfolg bisher bei einem Grand-Slam-Event.

Die nächsten Gegner werden in der Begegnung Hans Podlipnik-Castillo/Andrej Wasilewski (CHI/RUS) - Nikola Mektic/Franko Skugor (CRO) ermittelt. (APA)