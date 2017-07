Altach, Graz, Paola – Nach den Georgiern von Chikhura Sachkehre kommt auch der nächste Gegner des SCR Altach in der Qualifikation für die Europa League aus dem Osten Europas: Dinamo Brest gastiert heute (18.30 Uhr, live auf ORF eins) in Altach. Sturm Graz empfängt daheim Mladost Podgorica (20.30 Uhr, live auf ORF eins). Red Bull Salzburg hat indes schon den ersten Schritt in Richtung Champions League gesetzt.

Wer beim Namen „Brest“ an Frankreich denkt, liegt in Bezug auf den heutigen Gegner Altachs daneben – statt von der Atlantikküste kommen die Dinamo-Kicker aus Weißrussland. Der aktuelle Pokalsieger aus der an der Grenze zu Polen gelegenen Stadt Brest soll für die Altacher Eurofighter von Neo-Trainer Klaus Schmidt kein Stolperstein werden. „Wir wollen zu Hause den Grundstein legen“, gibt der ehemalige Wacker-Coach die Marschroute vor. „Natürlich wäre ein Heimsieg ohne Gegentor das Wunschergebnis“, so der 49-Jährige, um nachzulegen: „Wir werden uns aber steigern müssen, wenn wir aufsteigen wollen.“

In dasselbe Horn stößt auch Neo-Altach-Kicker Christian Gebauer. Der Wipptaler, gegen Sachkehre bereits mit einem Assist, fordert Besserung: „Gegen die Georgier haben wir nachgelassen, das darf uns gegen Brest nicht passieren.“ Für den ehemaligen Wattener ist das Europacupabenteuer etwas Spezielles: „Das ist ein anderes Feeling. Es ist etwas ganz Besonderes für mich.“ Neben Gebauer ist auch Oldie Hannes Aigner eine tragende Säule von Altachs „Eurofightern“.

Den heutigen Gegner kennen die Altacher nur aus dem Videostudium – Coach Schmidt erwartet eine „Kontermannschaft.“ Die Form spricht nicht für die Gäste: In der laufenden Ganzjahresmeisterschaft hält Brest als Zehnter nach 15 Runden bei mageren 18 Punkten.

Im Gegensatz zu Altach kennt Sturm Graz seinen Auftaktgegner Mladost Podgorica schon etwas besser: Trainer Franco Foda spionierte beim 1:0-Heimsieg der Montenegriner in der ersten Qualifikationsrunde. Den Gegner nehme man bei den „Blackies“ auf jeden Fall ernst, betonte der 51-jährige Deutsche vor dem ersten Saisonspiel: „Auf internationaler Ebene gibt es keine einfachen Gegner.“ Nach einem Jahr ohne internationalen Einsatz soll die lange Europacupgeschichte der Steirer auf jeden Fall um einige Kapitel erweitert werden, der Natterer Fabian Koch will fleißig mitschreiben.

Die Statistik spricht auf jeden Fall für die österreichischen Europacupstarter: Gegen weißrussische Teams gab es in 14 Spielen sechs Siege (vier Remis, vier Niederlagen), gegen Klubs aus Montenegro blieben die ÖFB-Vertreter in den bisherigen vier Partien siegreich.

Wie Altach ist auch Meister FC Salzburg erfolgreich gestartet. Im Hinspiel der zweiten Runde der Champions-League-Qualifikation gewannen die Roten Bullen gegen den maltesischen Meister Hibernians FC mit 3:0. Der Grundstein für das Vorhaben, im zehnten Anlauf erstmals die Qualifikation für die heißersehnte Champions League zu schaffen, ist damit gelegt. Auch ohne den nach einer Roten Karte für das Rückspiel am kommenden Mittwoch gesperrten Norweger Valon Berisha sollte das Weiterkommen kein Problem sein. (a.m.)