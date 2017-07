Von Alois Moser

Kufstein – Morgen ist es wieder so weit: Beim 47. Internationalen Sparkasse Bambini Cup in Kufstein schlagen sich hoffnungsvolle Tennistalente die gelben Filzkugeln um die Ohren. Organisator Robert Köstlinger ist dabei nicht nur Kopf des Turniers, sondern auch Fan Nummer Eins.

„Bei diesen tollen jungen Spielern wird man automatisch zum Fan, wenn man voll dabei ist“, so der Kufsteiner, bei dem die Organisationsfäden des Turniers zusammenlaufen: „Aber man muss natürlich schauen, dass man unparteiisch bleibt.“

Gar nicht so leicht, schaut man sich die lange Liste an illustren Namen an, die in ihrer Jugend schon einmal in der Festungsstadt das Racket geschwungen haben: Über Österreichs Nummer eins Dominic Thiem, aktuelle Topspieler wie Alexander Zwerev, Marin Cilic, Thomas Berdych bis hin zu Allzeitgrößen wie Boris Becker, Steff­i Graf oder Goran Ivanisevic – sie alle schlugen in den Klassen U12 und U14 schon im Schatten der Kufsteiner Festung auf. Dabei hat der Bambini Cup bei all seinen jungen Teilnehmern eine lange Tradition: Seit 1971 wird das ETA-Turnier (Europea­n Tennis Academ­y) schon im Unterland ausgetragen.

Ob unter den rund 470 Teilnehmer­n der Auflage 2017 auch zukünftige Topspieler zu finden sind? Das Interesse ist auf jeden Fall vorhanden: „Wir hätten doppelt so viele Teilnehmer haben können, aber das wäre für uns nicht bewältigbar gewesen“, freut sich Köstlinger über ein großes Interesse am Bambini Cup, der auch über das internationale Renommee Bände spricht.

Köstlinger und sein Team sind auf alle Eventualitäten vorbereitet: „Bei an­haltendem Schlechtwetter weichen wir in die Halle aus, notfalls nach Kirchbichl.“ Worst-Case-Szenario: „Wenn alle Stricke reißen, müssen wir die Doppelbewerbe streichen. Aber das ist uns noch nie passiert.“ Speziell um das Doppel täte es Edelfan Köstlinger leid: „Da sieht man, was die Jugendliche­n technisch draufhaben, Volieren, Überkopfschläge, die können alles.“ Das Turnier steht, für Schlechtwetter ist vorgesorgt. Nur die Homepage des Turniers funktioniert derzeit noch nicht wie gewünscht: „Daran arbeiten wir.“

Ab morgen steht Kufstein eine Woche lang im Zeichen der gelben Filzkugel – die Finale im Einzel und im Doppel werden am Samstag in einer Woche ausgespielt.