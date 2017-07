Innsbruck - Seit Donnerstag ist es amtlich: Der FC Wacker Innsbruck geht ohne Toptorjäger Patrik Eler in die neue Saison. Der Stürmer - Torschützenkönig und Spieler der Saison 16/17 in der Sky Go Erste Liga - wechselt mit sofortiger Wirkung zum französischen Zweitliga-Absteiger AS Nancy.

Der 26-jährige Slowene habe den Verein um die Freigabe für einen Wechsel gebeten, teilten die Schwarzgrünen mit. Nach intensiven Verhandlungen habe man sich über die Transfer-Modalitäten geeinigt, über die von beiden Vereinen Stillschweigen vereinbart wurde. Da Elers Vertrag in der Tiroler Landeshauptstadt noch bis Sommer 2019 gelaufen wäre, dürfte sich die Ablösesumme allerdings auf einen hohen sechstelligen Euro-Betrag belaufen.

So schwer auch der sportliche Verlust wiegt, immerhin ist der FC Wacker Innsbruck auf einen Schlag seine wirtschaftlichen Sorgen los. Die Verbindlichkeiten des Traditionsverein - laut Obmann Gerhard Stocker etwas mehr als eine halbe Millione Euro - sind mit dem Transfer wohl getilgt. Immerhin ein schönes Trostpflaster.

Dedic folgt nach

Die Suche nach einem Ersatzmann lief parallel zu den Verhandlungen mit Nancy. Elers slowenischer Landsmann Zlatko Dedic, der zuletzt beim deutschen Drittligisten Paderborn kickte, kommt ablösefrei ans Tivoli. Der 32-Jährige unterschreibt für ein Jahr mit Option auf ein weiteres.

„Mit Dedic bekommen wir einen erfahrenen Stürmer, der in Italien, Deutschland und beim slowenischen Nationalteam bewiesen hat, dass er torgefährlich ist“, zeigte sich General Manager Alfred Hörtnagl zufrieden. (TT.com)