London – Finaleinzug in Stuttgart, Endspiel in Antalya – und jetzt auch noch in Wimbledon: So mäßig die Saison für Oliver Marach begonnen hatte, so gut verlief sie auf Rasen. Ein Siegverhältnis von 11:2 auf dem grünen Untergrund spricht eine klare Sprache. Doch das wichtigste Spiel steht dem ab morgen 37-jährigen Steirer erst bevor: Marach schlägt gemeinsam mit seinem kroatischen Neo-Partner Mate Pavic in seinem ersten Grand-Slam-Finale auf. Für dieses Kunststück benötigte der aktuell nur 36. der Doppel-Weltrangliste gleich 38 Antritte. Das ist noch länger als beim Vorarlberger Julian Knowle, der 2007 mit dem Schweden Simon Aspelin im ersten Grand-Slam-Finale die US Open gewann und damit neben Jürgen Melzer (zweimal Doppel, einmal Mixed) und Thomas Muster (einziger Einzelsieger in Paris 1995) einer von drei Österreichern mit einer Grand-Slam-Trophäe ist.

Marach könnte das Trio der heimischen Sieger also zu einem Quartett machen. Wäre da nur nicht die Finalschwäche: In den letzten drei Jahren stand der Österreicher (das heutige ausgenommen) in zehn Endspielen. Nur zwei davon konnte er gewinnen, gleich acht gingen verloren.

Das soll heute aber keine Rolle spielen. Im Spiel um das Sieger-Preisgeld von 400.000 Pfund (ca. 454.000 Euro) treffen Marach/Pavic nach der fast fünfstündigen Marathon-Halbfinalpartie vom Donnerstag nun auf den Polen Lukasz Kubot und den Brasilianer Marcelo Melo. „Sie sind heuer das beste Doppel, haben auf Rasen Hertogenbosch und Halle gewonnen. Wir haben nichts zu verlieren, aber wir müssen unser bestes Tennis abrufen, um zu gewinnen“, meinte Marach, der auch seine Teilnahme bei den Generali Open in Kitzbühel (31.7. bis 6.8.) bestätigte.

Brisantes Detail: Mit dem 35-jährigen Kubot war er lange erfolgreich auf der Tour unterwegs, bestritt mit ihm 2009 sogar die ATP World Finals der besten acht. Und dem nicht genug, war Kubot auch noch Marachs Trauzeuge. Spannung ist also auch abseits des Platzes genug da. (rost)