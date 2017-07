Vöcklamarkt – Der SV Wörgl musste gestern in der ersten Runde des ÖFB-Cups die Segel streichen. Beim letztjährigen Meister der Oberösterreich-Liga waren die ersatzgeschwächten Unterländer (auch Trainer Denis Husic weilt noch im Urlaub) chancenlos und kassierten mit dem 0:7 eine empfindliche Schlappe.

Von Beginn an waren die Oberösterreicher der klare Herr am Rasenviereck. In der Mittelfeldzentrale zog der Fritzener Thomas Löffler seine Fäden, in der Offensive durfte der Kirchdorfer Alexander Fröschl wirbeln. Und nachdem Thomas Höltschl das 1:0 (6.) früh vorgelegt hatte, legte der Exil-Tiroler Fröschl das 2:0 (37.) nach. In der 40. Minute verfehlte dann ein Fallrückzieher des Wörgl-Regisseurs Andreas Neurauter knapp das Ziel, das 3:0 kurz vor der Halbzeit (43.) war dann aber der endgültige Nackenschlag.

Im zweiten Durchgang zogen die Oberösterreicher schnell auf 5:0 davon, zum Drüberstreuen verschoss Patrick Schönauer noch einen Elfmeter. Dann war die Moral gebrochen: Wörgl schlitterte in eine empfindliche 0:7-Pleite. (t.w.)