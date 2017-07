Foix – Warren Barguil hat am Freitag in Foix die 13. Etappe der Tour de France von Saint-Girons nach Foix (101 km) gewonnen. Der französische Sunweb-Profi setzte sich am französischen Nationalfeiertag im Sprint einer Vierer-Spitzengruppe vor dem Kolumbianer Nairo Quintana und dem Spanier Alberto Contador durch und sorgte damit bereits für den vierten Tagessieg eines Franzosen bei der 104. Tour-Auflage.

Die Anwärter auf den Gesamtsieg kamen im zweiten Teilstück in den Pyrenäen mit drei Bergwertungen der ersten Kategorie mit 1:48 Minuten Rückstand ins Ziel. Fabio Aru (Astana) behielt das am Vortag von Chris Froome übernommene Leadertrikot, obwohl er bereits früh von seinen Helfern isoliert war. Der Italiener führt weiterhin mit sechs Sekunden Vorsprung vor dem britischen Vorjahressieger. Dritter ist der Franzose Romain Bardet (0:25 zurück).

Allerdings gab das Team Sky von Vorjahressieger Froome ein starkes Lebenszeichen, nachdem dieser am Vortag geschwächelt hatte. Frühzeitig hatte das Team Mikel Landa in der Ausreißergruppe platziert, womit die Topfavoriten unter Druck gerieten. Dazu zeigte sich Froome 24 Stunden nach seinem Einbruch in Peyragudes wieder in alter Form, auch wenn seine Attacken ohne Erfolg blieben.

Barguil ist der erste Einheimische seit zwölf Jahren, der am 14. Juli eine Tour-Etappe für sich entschied. Zuvor hatte letztmals David Moncoutie 2005 in Digne-les-Bains triumphiert. Für Barguil war es gleichzeitig der erste Tour-Etappensieg.

Auf der 14. Etappe am Samstag, die über 181,5 km von Blagnac nach Rodez führt, finden die sogenannten „Puncher“ ideales Terrain vor. Auf den letzten 70 km sind mehrere kleinere Anstiege zu bewältigen, zwei davon der 3. Kategorie. (APA/sda/dpa)