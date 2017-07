Von Tobias Waidhofer

Schwaz – Ob die österreichische Weltklasse-Billard-Spielerin Jasmin Ouschan und der Wiener Fußballverbandspräsident Robert Sedlacek zu Schwazer Ehrenbürgern ernannt werden, ist nicht bekannt. Verdient hätten es sich die beiden. Denn das Losfee-Duo zeichnete hauptverantwortlich dafür, dass heute (16 Uhr, live Puls 4) der österreichische Rekordmeister im Sportzentrum Schwaz gastiert.

„Ein cooles Bonus-Spiel“, erkennt Trainer Stefan Höller. „Emotional gibt es wenig, das über dieses Los drübergeht.“ 1500 Zuschauer (es gibt nur noch wenige Restkarten an der Stadionkasse) werden heute Einlass finden, Puls 4 überträgt live. Rahmenbedingungen, die einen jungen, unerfahrenen Spieler durchaus aus dem Konzept bringen könnten. Trainer Höller will dieser Tatsache mit einer gewissen Sachlichkeit entgegenwirken. „Wir bereiten uns vor wie auf jedes andere Pflichtspiel auch. Unser tägliches Brot ist und bleibt die Meisterschaft.“

Deshalb verspricht der Coach: „Nervös wird keiner sein. Die trinken das gleiche Wasser, essen dasselbe und gehen zum gleichen Frisör wie wir.“ Außerdem habe man in internationalen Testspielen genügend Erfahrung mit hochkarätigen Gegnern gesammelt. Schwer wiegt heute aber der Ausfall von Abwehrchef Ronald Gercaliu. Der Ex-Teamspieler litt zuletzt an einer Streptokokken-Infektion. „Da gehen wir kein Risiko ein“, bestätigt der Trainer, der ansonsten aus dem Vollen schöpfen kann.

Auch Torjäger Thomas Pichlmann steht Gewehr bei Fuß. Der gebürtige Wiener, der daneben aktuell auch noch bei den Raiders in der österreichischen Football-Liga als Kicker agiert, war ja selbst einmal kurzfristig (zwei Spiele, Anm.) bei den grünweißen Profis aktiv. Seine neuen Mitspieler blicken längst zu dem zweifachen Teamspieler auf. „Der Pichi und auch der Ronnie (Gercaliu, Anm.) haben schon so viel erlebt. Mit ihrer Gelassenheit sind sie wichtig für uns“, lobt Kapitän Tobias Vogler.

Mittelfeldspieler Maximilan Wurm freut sich besonders auf das Treffen mit „den besten Fans Österreichs“. 350 Rapidler werden den Gästeblock heute mit Leben füllen. „Es gibt wenige Vereine in Österreich, die Fankultur leben lassen. Rapid ist einer davon“, schwärmt Höller, der sich zuletzt auch den Rapid-Test gegen Monaco (2:2) zu Gemüte führte.

Bei seiner eigenen Mannschaft hatte der 34-Jährige zuletzt genug zu tun. Neun Neuzugänge – davon acht aus dem Tiroler Unterhaus – müssen integriert und Hochkaräter wie Stefan Milenkovic oder Martin Troppmair ersetzt werden. Beim Rekordmeister weiß man natürlich, was heute auf ihn zukommen könnte. „Wir werden das Spiel sicher nicht auf die leichte Schulter nehmen. Für Schwaz ist es das Match des Jahres, für uns quasi eine Pflichterfüllung, denn wir müssen natürlich aufsteigen“, erklärte Kapitän Stefan Schwab. Nicht mehr dabei ist heute Christoph Schösswendter. Den Innenverteidiger transferierten die Hütteldorfer nämlich gestern in die zweite deutsche Bundesliga zu Union Berlin. Fit ist dagegen der Ötztaler Andreas Kuen. Der Spezl von Schalke-Legionär Alessandro Schöpf stand zuletzt gegen Monaco eine halbe Stunde am Feld.

Eines ist sicher: In der Silberstadt wird heute Volksfeststimmung herrschen. Und schafft man tatsächlich die Sensation, dann kennt man den SC Schwaz am Sonntagabend in ganz Österreich ...