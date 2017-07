Deventer, Wageningen – Der große Moment ist gekommen: Österreichs Fußball-Frauen-Nationalteam gibt heute (18.00 Uhr/live ORF eins) gegen die Schweiz seine EM-Premiere. Die Eidgenossinnen sind im Gruppe-C-Duell in Deventer in der Favoritenrolle, die Truppe von Teamchef Dominik Thalhammer peilt aber eine Überraschung an.

„Das erste Spiel in einem Turnier hat eine ganz große Bedeutung. Das ist uns bewusst“, sagte Thalhammer. Auf die ÖFB-Auswahl warten noch dazu danach die vermeintlich übermächtigen Französinnen. Will man im Aufstiegskampf ein Wörtchen mitreden, gilt zum Auftakt die Devise: Verlieren verboten! „Das erste Spiel ist richtungsweisend, wenn es gut läuft, kann man eine Euphorie mitnehmen“, weiß Offensivspielerin Laura Feiersinger.

Die 24-Jährige rechnete bei der EM-Premiere mit Anfangsnervosität. Die wird sich aber nicht auf die ÖFB-Trupp­e beschränken. Davon geht zumindest Thalhammer aus: „Die Schweiz war zwar schon bei einer WM, aber es ist ihre erste EM. Dass die ganz eiskalt in die Spiele gehen, glaube ich nicht.“

Hinzu kommt, dass die Schweizerinnen Druck verspüren. Sie haben das Viertelfinale als klares Ziel ausgegeben. Für die ÖFB-Elf war bereits die geschaffte Qualifikation ein Meilenstein. „Die Schweiz ist uns vielleicht in der Entwicklung im Frauenfußball fünf bis zehn Jahre voraus. Man muss einfach sagen, dass sie über uns zu stellen sind“, schätzte der ÖFB-Coach die Situation realistisch ein.

„Wir haben aber die Gewissheit, dass wir die Großen ärgern können. Wir müssen so aggressiv und spritzig wie gegen Dänemark (4:2-Sieg, Anm.) spielen“, gab der gebürtige Niederösterreicher die Marschroute vor. Da war ein offensiver, mutiger Auftritt belohnt worden. „Bei uns ist der Grat zwischen Mut und Naivität oft sehr schmal, aber ich glaube, dass man als Außenseiter einfach mutig auftreten muss“, betonte Thalhammer.

Seine Truppe hatte eine Woche Zeit, sich auf die Gegebenheiten in den Niederlanden einzustellen. Die Stimmung im Teamquartier in Wageningen war bestens, die Vorfreude auf den EM-Start riesengroß. „Es ist etwas ganz Besonderes für uns all­e“, betonte Mittelfeldspielerin Sara­h Zadrazil.

Fraglich ist noch, ob Kapitänin Vicky Schnaderbeck ihren Beitrag leisten kann. Die am Knie angeschlagene Bayern-Legionärin trainierte am Sonntag erstmals wieder mit dem Team. Die Einsatzchancen stiegen also. „Wir wissen, wie wichtig die Vicky ist“, meinte Zadrazil vielsagend. (TT, APA)