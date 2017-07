Ladys first? Haben Sie das erste EM-Match der ÖFB-Frauen mit ihrer Cousine Viki Schnaderbeck verfolgt?

Sebastian Prödl: Ich habe die letzte halbe Stunde im Livestream gesehen. War richtig top! Ich habe ihr dann mit einem Smiley geschrieben, dass sie mit einem Spiel schon mehr Punkte erreicht haben als wir bei zwei EURO-Teilnahmen. Gegen die Schweiz, die Mitfavoriten auf den Titel sind, ist so ein Sieg natürlich historisch.

Zum Vergleich zwischen Herren- und Frauenteam gibt es ja viel Polemik im Netz. Teilweise macht man sich über das Herren-Team lustig, quasi, die Frauen blamieren die Herren, Frauentrainer Dominic Thalhammer sei besser als Teamchef Marcel Koller. Berührt Sie das? Prödl: Uns tangiert das nicht, Vergleiche zwischen den Teams anzustellen ist schwer. Weder die Frauen noch wir machen das, das beruht auf Gegenseitigkeit. Wenn dann einer einen Schmäh macht, ist es auch kein Problem. Ich habe ja auch meiner Cousine mit einem zwinkernden Smiley gratuliert, ich weiß das einzuordnen. Aber es ist wichtig für das Frauenteam, gleich im ersten Spiel ein Ausrufezeichen zu setzen. Das kann man vielleicht vergleichen mit unserer U20-WM (Österreich belegte bei der U20-WM 2007 Platz vier, Anm.) Mit so einem Erfolg kann man eine Welle der Begeisterung lostreten. Es kann den Rückenwind bewirken, den der österreichische Frauenfußball braucht. In den letzten Jahren war er etwas unter der Oberfläche, jetzt ist er am Radar aufgetaucht.

Wie hat sich der Frauenfußball in den letzten 15 Jahren verändert?

Prödl: Ich habe ein Testspiel der Damen gegen England gesehen, zuvor das letzte Spiel von Viki vor 6 oder 7 Jahren. Sie haben sich technisch und taktisch enorm weiterentwickelt, haben auch gegen einen starken Gegner wie England stets ihren Plan verfolgt. Die meisten unserer Frauen bekommen im Ausland, vor allem in Deutschland, einen guten Schliff.

Bleiben wir in Rot-Weiß-Rot? Wie weit ist das Herren-Team derzeit weg?

Prödl: Durch die Frauen ist es momentan wieder etwas näher. Ich würde gerne noch einmal bei einem Turnier dabei sein. Ich bin 30 Jahre alt, vielleicht habe ich noch ein bis zwei Chancen. Die Sehnsucht nach einer WM ist sehr groß und durch das Ergebnis in Irland nicht gelöscht. Die Chance ist vorhanden. Ich glaube dran, dass wir vier Spiele gewinnen können. Ich habe noch keine bessere Mannschaft gesehen oder eine Mannschaft, die uns in Grund und Boden gespielt hat.

Die EM-Quali war nahezu perfekt, die WM-Quali holpert. Lässt sich der Unterschied in Worte fassen?

Prödl: Bei der EM-Qualifikation hat alles zusammengespielt. Alle Spieler haben bei ihren Klubs funktioniert, es gab kaum Verletzungen, wir hatten einen intakten Stamm, die Spielverläufe stimmten. Wir haben auch auswärts gewonnen. Wir waren im Fluss. Aber: Wir haben damals außer gegen Schweden gegen keinen anderen Großen mit mehr als einem Tor gewonnen und jetzt gegen keinen mit mehr als einem Tor verloren. Einige sind jetzt zurückgetreten, manche haben nicht mehr die Form, wir haben nicht mehr die Leichtigkeit.

Nervt die österreichische Mentalität von himmelhochjauchzend bis zu Tode betrübt?

Prödl: Nicht, solange es im Rahmen bleibt. Es wäre der falsche Zeitpunkt, jetzt alles umzudrehen, jeden einzelnen Stein. Es ist aber auch der falsche Zeitpunkt, keine Kritik zuzulassen. Vor allem Selbstkritik und interne Kritik. Von außen wird immer Kritik kommen. Wenn man eine Quali wie die vorige mit 28 Punkten spielt, herrscht Kritik, sobald der Erfolg nicht mehr in diesem Ausmaß da ist. Wo fehlt es, dass wir es wieder besser machen? Es wäre schlimm, wenn wir wieder zur Tagesordnung übergeben. Wir müssen uns hinterfragen und das analysieren, sonst haben wir eine schlimmere Einstellung als himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt. Nämlich Gleichgültigkeit und die darf in Österreich nie wieder einkehren. Das hatten wir vor ein paar Jahren, als es nach ein paar Spieltagen erledigt war und alte Stimmen aufkamen.

Nervt Sie oder die Kollegen die Frage, ob David Alaba im ÖFB-Team nicht besser links hinten spielen sollte?

Prödl: Das Thema ist in den Medien größer als bei uns in der Mannschaft. Er ist unser bester Spieler, deswegen liegt viel Aufmerksamkeit auf ihm. Wenn irgendetwas nicht stimmt im Mittelfeld, werden immer Alaba oder der Teamchef hinterfragt. Ich glaube das ist der falsche Ansatz. Alaba ist bei Bayern ein hervorragender Linksverteidiger, aber auch im ÖFB-Team ein hervorragender Mittelfeldspieler. Komischerweise wird nie mehr angesprochen, dass er uns in der letzten Quali im Mittelfeld zu wichtigen Siegen verholfen hat.

Die Gegner haben mittlerweile auch ihr System gegen uns umgestellt. Sogar Serbien wartet zuhause gegen uns auf Konter. Wir sind als Geheimfavorit in EURO gestartet, bis auf Portugal haben die Teams wie Ungarn und Island gegen uns defensiv agiert. Das war bei der EM-Quali noch nicht so. Wir merken fast überall, dass wir mehr Ansehen haben. Kollegen sagen schade, dass Ihr nur Vierter in der Quali seid. Wir haben trotzdem eine Strahlkraft in der Fußballwelt.

Sie wurden vor kurzem 30. Hat diese Zahl was mit Ihnen gemacht?

Prödl: Im Fußball ist es ein weitverbreitetes Thema, dass du mit 30 kein Spieler von morgen mehr bist. Ich fühle mich definitiv noch als Spieler von heute, manche sehen mich vielleicht als Spieler von gestern, aber nicht von vorgestern... Ich fühle mich fit, hatte ein hervorragendes Jahr mit guten Einsatzzeiten und Leistungen. Deswegen braucht man mich nicht als von vorgestern abzustempeln. Ich sehe mich noch einige Jahre im Konkurrenzkampf in großen Ligen. Das ist meine zehnte Saison in einer Topliga (2008-2015 in Bremen). Ich bin zufrieden, aber noch immer sehr ehrgeizig.

Mit 30 schon Gedanken an die Karriere danach?

Prödl: Ich mache mir jederzeit Gedanken. Ich will nicht nach dem Karriereende ein großes Fragezeichen vorfinden. Ich habe viele Ideen, dank eines Dreijahresvertrag noch etwas Zeit. Ich will nicht verraten, was danach kommt. Im Fußball muss man aufpassen: Man glaubt, man tritt in eine neue Welt ein, kann aber auch schnell wieder auf der Erde landen. Man muss Ratschläge annehmen, in der Fußballwelt ist auch viel Schein dabei, deswegen kann man danach leicht scheitern.

Wieviel ist vom Steirerbuam, der mit 19 bei Sturm Graz in der Bundesliga debütiert hat, noch übrig?

Prödl: Meine Sprache ist angepasst, zuhause redet ich aber noch oststeirisch. In Bremen und England muss man sich auch sprachlich integrieren. Wie man im Ausland seine Persönlichkeit stärken kann, hätte ich mir vorher nicht gedacht. Der Drill, die Disziplin und der Wille, immer an die Grenze zu gehen, waren in Deutschland sehr prägend für mich. In Österreich herrscht mehr Gemütlichkeit, deswegen fahren alle gerne auf Urlaub hierher. Wenn 80 Prozent reichen, macht man nur 80 Prozent. Das ist für die Deutschen unvorstellbar. Das Leben in einer globalen Stadt wie London ändert auch die Perspektive. Englisch konnte ich vor Watford schon, Wörter ja, Sätze eher nein. Ich möchte mich im Lauf der Zeit einem Native-Speaker annähern. Das ist eine Frage des Respekts, wenn man in einem anderen Land arbeitet – auch die Kulturen kennenzulernen.

London wurden zuletzt von Terroranschlägen heimgesucht. Wie gehen Sie damit um?

Prödl: Man muss weitermachen. Natürlich tangiert es einen. Du fährst in der U-Bahn, wenn einer attackiert wird oder gehst auf den Borough-Market, wo ein Anschlag war. Man kennt die Plätze, wo Menschen aus dem Leben gerissen worden sind. Aber wir dürfen uns weder einsperren noch verstecken. Der Terror hat uns in Mitteleuropa eingeholt, in keiner Stadt sind wir sicher. In Graz ist auch ein Verrückter mitten durch die Stadt und Menschen gerast. Das Thema ist nahe. Aber wenn man sein Leben nicht weiter genießt, dann macht man genau das, worauf diese Leute abzielen. Die Londoner machen auch weiter, wenn du in den Morgennews von gewaltsamen Attacken in einer Großstadt mit 12 Mio. hörst. Das ist in New York oder Rio nicht anders. Dass die Welt irgendwo grausam ist, bekommt jeder mit.

Wir sind auf der Insel. Der FC Watford hat als Durchschnittsteam Spieler aus 21 Nationen im Kader?

Prödl: Es ist spannend, wenn man mitkriegt, wie viele Kulturen hier aufeinander treffen. Der Südamarikaner ist anders als der Mitteleuropäer. Jeder ist anders, auch im Umgang mit der Uhr. Am Platz muss es dennoch funktionieren. Wenn einer im Ramadan ist, musst du das respektieren. Die Sprache bleibt englisch, aber es gibt Übersetzer am Klubgelände. Letzte Jahr musste sogar unser italienischer Trainer (Mazzarri) einen Dolmetscher zur Hilfe nehmen...

Man hat das Gefühl, in der Premier Leauge ist das Geld abgeschafft. Die Summe beim Arnautovic-Transfer geht fast unter, weil eh ganz normal ist. Wie geht es ihnen dabei? In der letzte Saison lag der Durchschnitts-Jahresgehalt in der Premiere League anscheinend bei 2,9 Mio. Euro? Jetzt ist der TV-Vertrag noch höher, heißt das noch mehr Geld für die Klubs?

Prödl: Wäre Arnautovic ein Engländer, würde er noch zehn Millionen mehr kosten. Für uns Österreicher ist es ein Traumtransfer. Die Transfersummen sind meiner Meinung nach außer Rand und Band. Ich glaube, dass es auf Dauer den Markt zerstört. Für gute Spieler kann man gutes Geld ausgeben. Aber vor ein paar Jahren hätte man für manche Spieler, ohne Namen zu nennen, nicht einmal die Hälfte der Summen ausgegeben. Das Interesse am Fußball ist riesig. Man muss nur aufpassen, dass man nicht Gefahr läuft, einen Überfluss zu erzeugen. Es wird sehr viel im Heute gelebt und zu wenig auf morgen geachtet.

Die „normalen“ Fans gehen so in England verloren...

Prödl: Das Problem hat der FC Watford als kleinerer Klub nicht. Bei Arsenal kann es sein, dass von 60.000 Zuschauern 40.000 aus Asien kommen und keine Ahnung vom Fußball haben. Die Deutschen müssen bald ihre Pforten für Investoren öffnen, damit sie konkurrenzfähig bleiben. In Amerika sind solche Gehälter für Spieler in der National Football League normal. Im Fußball kommen die Märkte China und USA dazu. Was die Summen betrifft, glaube ich nicht, dass wir schon am Ende der Fahnenstange angekommen sind.

Was bedeutet Luxus für Sie?

Prödl: Mein Fußball-Leben. Aktuell in so einer Stadt wie London leben zu können. Ich habe auch in Bremen schon das kulturelle Angebot genützt, in London ist das um vieles größer. Leider ist oft zu wenig Zeit, denn die Regeneration geht für einen Profi vor.

Das Gespräch führte Alex Gruber