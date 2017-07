Von Tobias Waidhofer und Daniel Lenninger

Innsbruck — Durch die Liga-Reform — die zweite österreichische Fußball-Spielklasse wird auf 16 Teams aufgestockt — steigen aus den Regionalligen neben dem Meister der Zweite sowie die zwei besten Tabellendritten fix auf. Vorausgesetzt, sie können es sich leisten. Für den schlechtesten Dritten ist die Relegation vorgesehen. Die fünf Tiroler Westliga-Vertreter backen aber kleine Brötchen:

SC Schwaz: Geht es nach den Schwazer Verantwortlichen, soll Ex-Wacker-Angreifer Thomas Pichlmann sein Visier im Trikot der Silberstädter ähnlich scharf einstellen wie in seiner parallelen Funktion als Kicker der Swarco Raiders. „Wir müssen das Toreschießen verbessern", fordert passend dazu Trainer Stefan Höller. Der Tabellenfünfte der Vorsaison gewann 2016/17 die tirolinterne Westliga-Konkurrenz. Dass die Chance dazu auch in der kommenden Spielzeit zum Greifen nahe ist, bewies zuletzt der couragierte Auftritt beim 0:2 im Cup gegen Rekordmeister Rapid Wien.

Wacker Amateure: Profi­verträge für einige seiner Schützlinge (Rieder, Yilmaz und Co.) bleiben für Fohlen-Dompteur Thomas Grumser die größte Bestätigung seiner Arbeit. Jetzt gilt die Devise, die nachkommende Generation ins Rampenlicht zu rücken. Gleich vier Youngster wurden im Sommer aus der Tiroler Nachwuchsakademie befördert und sollen in der Regionalliga eine Talentprobe ablegen. „Wir sind noch jünger aufgestellt", warnt Grumser vor zu hohen Erwartungen: „Ich befasse mich nicht mit der Tabelle." Die Spieler für die Profi-Abteilung vorzubereiten, genieße Priorität.

FC Kitzbühel: Die Gamsstädter wollen die Aufstiegseuphorie nutzen, um die Mission Klassenerhalt erfolgreich gestalten zu können. „Es wird dauern, die sieben Neuzugänge zu integrieren", betont Kitzbühel-Coach Alexander Markl. Einer davon ist Ex-Profi Andreas Hölzl. Einer Kooperation mit dem englischen Drittligisten Southend United verdankte der Rückkehrer in die Westliga zudem zwei Legionäre aus dem Mutterland des Fußballs.

FC Kufstein: Nach sieben Jahren kehrte Spieler-Urgestein Markus Duftner als Trainer zu seinem Heimatverein zurück. Was die Zielsetzung betrifft, übt sich der 39-Jährige noch in Zurückhaltung: „Jetzt ist es einmal wichtig, gut in die Saison zu starten." Mit Toren dazu beitragen soll Marco Hesina, dessen Vertrag beim FC Wacker nicht verlängert worden war. Dasselbe Schicksal ereilte Neo-Torhüter Julian Weiskopf.

SV Wörgl: Die zweite Saison nach dem Aufstieg gilt im Fußball als harter Brocken. Eine These, die auch Wörgl-Coach Denis Husic sofort unterschreibt. Ein womöglich zur rechten Zeit erfolgter Schuss vor den Bug war die 0:7-Packung im Cup bei Vöcklamarkt. Für Zählbares muss morgen beim Gastspiel in Dornbirn eine klare Leistungssteigerung her.