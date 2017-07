Von Alois Moser

Kufstein – „Die Spieler werden immer besser.“ Wenn Uschi und Evelyn das sagen, hat die Aussage Gewicht: Die langjährigen Tennisspiele­rinnen und Tiroler Meisterinnen in der Seniorenklasse kennen sich beim Bambini Cup schließlich gut aus: „Wir haben hier schon den Becker und die Graf spielen sehen“, erzählen die erfahrenen Tennis-Kiebitze, ohne den Blick vom Spiel auf dem Platz vor ihnen zu wenden: „Und der, der gerade im Wimbledon-Finale gewesen ist, der Cilic, der war auch schon in Kufstein.“

Unter den gestrengen Augen des fachkundigen Publikums spielt sich auf dem Platz indes ein kleines Drama ab: Zwischen den beiden Burschen gibt es ausgerechnet um den Matchball einen Disput. Out oder nicht out? Die Spieler, einer aus Russland, einer aus Deutschland, diskutieren auf Englisch, können sich aber nicht einigen. Entscheiden muss am Ende der Schiedsrichter, auf das obligatorische Shakehands wird trotz alledem nicht vergessen. Derartige Szenen sind aber nicht die Regel. „Die Kinder spielen ohne Schiedsrichter, zählen selbst mit und sind fast immer sehr fair“, erzählt Schiri Felix, der gerade die Diskussion am Platz beendet hat.

Für ein Turnier mit über 400 Teilnehmern (die Finalspiele finden morgen statt) ist es erstaunlich ruhig am Areal des Kufsteiner Tennisclubs. Keine Musik, keine Anfeuerungsrufe und auch kein Stöhnen, wie man es von den einen oder anderen Großen der Tenniszunft kennt.

Was nicht ist, kann ja noch werden – denn die möglichen Stars von morgen eifern den Stars von heute in allen Belangen nach. Bunte Bekleidung, neue Rackets, spezielle Schuhe – und auch sonst hält die große Tenniswelt schon bei den Kleinen Einzug. „Die Kinesio-Tapes sind ein ganz großes Thema“, schmunzelt Organisator Robert Köstlinger: „Da ist sogar die Farbe wichtig.“

„In den letzten Jahren ist alles professioneller geworden“, erinnert sich Köstlinger an Zeiten zurück, in denen „Eltern manchmal noch wirklich Terror gemacht haben“. Das sei heute anders: „Für uns als Organisatoren ist es so natürlich leichter.“ Anzeichen der zunehmenden Professionalisierung: „Immer mehr Jugendliche sind mit Trainern unterwegs.“ Heute sind viele Eltern damit beschäftigt, ihren Sprösslingen letzte Instruktionen oder dringend benötigte Massagen zu geben.

Anders läuft es bei Jacobi Bain. Ganz international: Der 14-Jährige von den Bahamas besucht eine Tennisakademie in Florida und ist mit seinem rumänischen Trainer Doru Moraru im Sommer nicht nur in Kufstein, sondern in ganz Europa unterwegs. Der Fan des 15-fachen Grand-Slam-Siegers Rafael Nadal (ESP) griff mit vier Jahren erstmals zum Racket. „Ich will Profi werden“, lautet das nicht überraschende Ziel des jungen Mannes, der seinen Schulbesuch via Internet absolviert und dessen Karriere von den Eltern, Sponsoren und seiner karibischen Heimat gesponsert wird.

Trainer Doru, einst selbst Profi, betreut mit seiner Akademie Jungprofis und baut sie über die Jahre behutsam auf: „Man muss die Leistung langsam steigern und die Kinder an das internationale Niveau heranführen.“ Das Niveau beim Bambini Cup nimmt indes immer weiter zu – so lautet auch das Expertenurteil von Uschi und Evelyn.