Von Daniel Suckert

Innsbruck – Es war keine Woche wie jede andere im Leben von Lucas Auer. Der Tiroler erfuhr dieser Tage, dass sein Kindheitstraum Formel-1-Realität wurde. Ein Test beim viertstärksten Team der aktuellen Saison der Königsklasse, Force India, wird Anfang August sein PS-Leben auf den Kopf stellen.

Davon will der „Luggi“ vorerst aber bewusst nichts wissen. Denn ab Freitag steht mit dem Training der Auftritt in Moskau (RUS) mit dem Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) im Vordergrund. „Auf so einen Test habe ich mein ganzes Leben lang hingearbeitet. Aber nochmal: Der Fokus liegt weiterhin ganz klar auf der DTM!“

Und das ist auch gut so. Denn sollte der Alltagsjob DTM nicht funktionieren, braucht der Kufsteiner gar nicht an Höheres zu denken.

Einen zusätzlichen mentalen Kraftaufwand, damit ihm der teuerste Kreisverkehr der Welt nicht zu Kopfe steigt, braucht es übrigens nicht. Auer: „Überhaupt nicht. Jetzt ist Moskau. Darauf konzentriere ich mich. Ich bin in meinem dritten Jahr in einer super Meisterschaftssituation, da wäre ich ja deppert, wenn ich mich jetzt ablenken lasse.“

In der DTM-Wertung liegt der 22-Jährige nur zwei Punkte hinter Audi-Pilot Ekström – der Unterländer kennt die Tücken des Moskau-Kurses: „Die Strecke ist unerhört anspruchsvoll. Da ist fast von allem etwas dabei. Die beiden Qualifyings werden ganz klar der Schlüssel sein. Das ist dann die halbe Miete.“

Das erste DTM-Rennen steigt am Samstag um 14.43 Uhr – beim zweiten Auftritt in Russland geht es am Tag danach schon um 13.48 Uhr los.