Von Alex Gruber

Innsbruck – Mit der 38-jährigen Bibiana Steinhaus, die bei der EURO die Auftaktpartie der ÖFB-Frauen leitete, darf heuer erstmals in der Geschichte ja eine Dame in der deutschen Herren-Bundesliga pfeifen. Und das wird den Grad der Aufmerksamkeit zumindest zu Liga-Beginn gewaltig steigern.

Im etwas kleineren Format bietet sich auch auf der Bühne des Tiroler Fußball-Unterhauses ein Vergleich an. Olivia Tschon, die schon in jungen Jahren rund um den Reichenauer Platz mit dem Leder in Berührung kam, rückt als Unparteiische diesen Sommer – den letzten Lauftest sollte sie erwartungsgemäß bestehen – in die UPC Tirol Liga und somit die höchste Landesverbands-Spielklasse auf. Ein durchaus mutiger Schritt, den das TFV-Schiedsrichterkollegium (siehe rechts) setzt. Obmann Hannes Hell hofft, dass die junge Innsbruckerin auf breite Akzeptanz trifft und sich weiter bewähren darf. Und dass auch ein paar ältere Semester ihren Auftritt nicht am Geschlecht, sondern an der Leistung messen.

„Nervös bin ich schon ein bisschen“, sagt Tschon, die Vorgängerin Helene Falkner (pfiff vor gut zehn Jahren in der Tiroler Liga) übrigens als ihre Fahrlehrerin hatte. Und in den Anfangsjahren sei die Spielleitung schon oft ein ziemlich hartes Brot gewesen: „Die ersten paar Jahre habe ich fast nach jedem Spiel geglaubt, jetzt lasse ich es. Aber irgendwann hat es dann immer mehr Spaß gemacht.“ Die nötigen Referenzen – Tschon steht im Tiroler Talentekader – stellten sich ein, in Gebiets- wie Landesligen hat sie sich schon mehrfach bewährt: „Außenstehende sagen ja, dass man sich als Frau am Feld leichter tut.“ Stimmt’s? „Man kann gewisse Dinge auch mit Charme lösen“, lächelt sie.

Die Herren müssen sich so oder so unter Kontrolle haben: „Ich bin am Platz grundsätzlich relativ ruhig, aber ich kann schon auffahren“, stellt Tschon im Angesicht von 22 Mannsbildern am grünen Rasen klar. Sie schaut sich erfahrene Referees – klarerweise bei den Frauen auch Steinhaus – an, um vor allem psychologisch weiterzukommen: „Es ist immer wieder aufs Neue wichtig zu sehen, wie man selbst mit den Spielern umgeht und reagiert.“

Die Uniform steht Olivia Tschon übrigens auch im Berufsleben gut. In der Planstelle in Sölden sorgt sie als Polizistin für Recht und Ordnung: „Ich glaube, ich habe schon fast kein Privatgewand mehr“, lächelt sie angesichts der Dienstkleidung, die eben zwischen der Exekutive und dem Schiri-Dress im Tiroler Fußballverband wechselt. Und den Gang in die Vereinskantine scheue sie nach dem Schlusspfiff nicht. Die (Fußball-)Welt gehört ja den Mutigen.