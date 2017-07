Utrecht – Der 1:0-Erfolg über die Schweizer war für Österreichs Fußball-Damen nicht nur ein gelungener Auftakt in die Europameisterschaft – er war mehr noch eine Sensation. Und auf dieser Erfolgswelle will das Nationalteam heute (20.45 Uhr, live ORF eins) in Utrecht zum nächsten Triumph kommen. Mit Frankreich wartet dabei aber ein ganz harter und topmotivierter Brocken. Gleich acht Spielerinnen der französischen Truppe von Coach Olivier Echouafni verdienen bei Champions-League-Sieger Olympique Lyon ihr Geld, vier weitere spielen bei Finalverlierer PSG.

Das in der EM-Qualifikation mit acht Siegen und 27:0-Toren makellose Team versteht sich fast wie blind. Im hochdekorierten Kader scheinen nur zwei Legionärinnen auf. Elise Bussaglia ist nach der EM beim FC Barcelona tätig, Amandine Henry spielt in der US-Profiliga bei den Portland Thorns. Seine EM-Titelambitionen untermauerte das Team im März mit dem Sieg beim Prestige-Testturnier SheBelievesCup vor Kalibern wie den USA (3:0), Deutschland (0:0) und England (2:1).

Österreichs Damen haben daher nichts zu verlieren. Alles andere als eine Niederlage wäre eine Riesensensation. „Sie sind ein absolutes Weltklasseteam, noch einmal ein bis zwei Klassen stärker als die Schweiz. Uns erwartet eine Riesenchallenge“, sagte ÖFB-Teamchef Dominik Thalhammer.

„Wir haben Respekt, aber sie kochen auch nur mit Wasser“, betonte die Angerbergerin Nicole Billa, die ebenso wie die zweite Tirolerin Katharina Schiechtl im ersten EM-Spiel von Beginn an im Einsatz war. Das Match ist so etwas wie ein „Freispiel“ vor dem Duell mit Island am Mittwoch in Rotterdam. Auch deshalb wird die angeschlagene Sarah Zadrazil wohl geschont werden. (TT, APA)