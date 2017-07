Von Tobias Waidhofer

Linz – Punkt mitnehmen, abhaken und weitermachen – die Stimmung im Lager des FC Wacker nach dem 1:1 gegen Blau Weiß Linz war schnell auf den Punkt gebracht. „Das war okay“, fand auch Trainer Karl Daxbacher. „Wir waren dem Sieg etwas näher, haben aber in der zweiten Halbzeit mit zu vielen hohen Bällen gearbeitet.“

Vor allem nach dem Ausgleich durch Jakob Kreuze­r (56.) ging die Geduld und spielerische Sicherheit verloren. „Die langen Bälle sind einfach nicht unser Spiel, die sollten wir nicht zu viel forcieren.“

In Durchgang eins hatten vor allem Martin Harrer und Florian Jamnig mit dem Mut zu Dribblings und hohem Tempo das Übergewicht des FC Wacker getragen. „Sie waren ein ständiger Gefahrenherd“, lobte auch General Manager Alfred Hörtnagl noch in den Katakomben der Linzer Gugl.

Vor allem der Mieminger Jamnig darf nach seinem Traumtor aus 37 Minuten auf einen tollen persönlichen Saisonstart zurückblicken. „So kann man in eine Saison starten“, lachte der 26-Jährige. Dabei wurden auch Erinnerungen an den 28. August 2015 wach – damals war dem „Flo“ im Westderby gegen Salzburg ein ähnlicher Traum-Treffer gelungen. „Ich glaube, der war diesmal noch ein bisschen schöner. Schon direkt nach dem Schuss dachte ich: Der könnte gut werden.“ Und wie – das Erste-Liga-Tor des Monats scheint dem Flügelflitzer sicher. Der Assist dafür kam übrigens von Harald Pichler. Es war die erste Tor-Vorlage in der Sky Go Erste Liga für den Routinier, der doch überraschend in der Innenverteidigung den Vorzug vor Matthias Maak erhalten hatte und Trainer Karl Daxbacher das Vertrauen mit einer staubtrockenen Leistung dankte.

Aufholbedarf gibt’s vor allem beim Verteidigen von Standardsituationen. Beim Ausgleichstreffer stand der bekanntlich kopfballstarke Jakob Kreuzer mutterseelenallein am langen Eck. Und auch sonst war jede Linzer Ecke brandgefährlich. „Ich hatte bei den Standards ein ungutes Gefühl. Und so ist es dann ja auch gekommen“, erklärte Daxbacher.

Und auch der starke Harrer haderte: „Wir hätten den Sieg gerne mitgenommen, die Standardsituation darf uns so nicht passieren.“ Linz habe es allerdings auch gut gemacht. „Hier werden sich noch viele Teams schwertun“, prophezeite auch Kollege Jamnig, der auch an die zwei Linzer-Top-Chancen in Durchgang eins erinnerte. Entwarnung gab es beim verletzt ausgewechselten Domini­k Baumgartner – er erlitt „nur“ eine Rissquetschwunde am Schienbein, das Knie ist heil.