Von Alex Gruber und Tobias Waidhofer

Wattens – Nach dem Schlusspfiff „verschanzten“ sich Sportmanager Stefan Köck und Coach Thommy Silberberge­r schnell zur internen Aufarbeitung in der Geschäftsstelle. Es war zwar erst Runde eins, aber nach dem vorangegangenen 1:5-Cupbauchfleck bei Bad Gleichenberg lässt es sich dennoch nicht einfach zur Tagesordnung übergehen.

Wer hat der WSG jetzt zu Saisonbeginn den Stecker gezogen? Eine Frage, die es zu eruieren gilt. Köck missfiel neben dem schweren Gugganig-Fehler zum 0:1 in erster Linie die Tatsache, dass er kein gemeinsames Team am Handeln sah. Genau jene Tugend, die neben Pressing und Umschaltspiel – auch diese Wertung ging klar an die Gäste aus Hartberg – die Wattener in der Vorsaison so stark gemacht hat.

Coach Silberberger war auch die unnötige Ampelkarte von Routinier Benni Pranter innerhalb von nur vier Minuten ein Dorn im Auge. Dass man in Unterzahl kaum oder keine Spiele gewinnt, hatte er gerade bei einem Tiroler Trainerworkshop betont. Dass die Steirer erfolgreich nach der zweiten gelben Karte bei Schiedsrichter Muckenhammer intervenierten, ist ein Faktor, der im Fußball aber auch abgeschafft werden sollte.

„Geschlafen habe ich nicht viel“, meinte Silberberger gestern nach einer kurzen Nacht. „Hartberg hat mich stark an uns erinnert. So würde ich mir das vorstellen.“ Zu viele in der eigenen Mannschaft seien „mit sich selbst beschäftigt“ gewesen. Von den Feldspielern kamen nur Innenverteidiger Stefano Pellizzari, Mittelfeldchef Flo Mader und Linksverteidiger Flo Buchacher positiv davon. Goalie Ferdl Oswald hielt abgesehen von zwei missglückten Abschlägen sein Team mit starken Paraden und gutem Stellungsspiel bis zum Schlusspfiff im Match. Und in der 94. Minute hätte Zangerl alleine vor Hartberg-Goalie Swete ja sogar ausgleichen können. „Aber verdient wäre das nicht gewesen“, wusste auch Köck sichtlich gezeichnet.

Eine Krise wird in Wattens aber nicht ausgerufen. „Jetzt alles in Frage zu stellen, bringt nichts. Als es gelaufen ist, bin ich auch nicht durch Wattens marschiert und habe Purzigagel geschlagen“, bleibt Silberberger ruhig.

Die nächste Runde wird ohne den gesperrten Pranter und verletzten Florian Toplitsch in Liefering denkbar schwer. Auch Simon Zangerl bekam wieder einen Schlag auf den Knöchel und muss bis Mittwoch mit dem Training aussetzen. Die WSG muss mit Herz und Hirn kollektiv wieder heißlaufen. Wie das geht, wurde schon oft genug bewiesen. Jetzt muss man auch Neue(s) integrieren.