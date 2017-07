Von Tobias Waidhofer

Kitzbühel – Es war eine fast perfekte Rückkehr in die Regionalliga West. Mit 3:0 schossen die Gamsstädter den FC Kufstein zurück in die Festungsstadt. In der Startelf standen dabei auch zwei für das Tiroler Unterhaus doch eher exotische Namen: Josh Bexon und Dan Walker.

Ersterer ist die neue Nummer eins beim FC Kitzbühel, Zweiterer soll als Mittelstürmer die nötigen Tore für den Klassenerhalt beitragen. Doch wie kommen zwei britische Jungprofis mitten in die Tiroler Alpen? „Wir haben eine Kooperation mit dem englischen Drittligisten Southend United“, erzählt Trainer Alex Markl. Zustande gekommen ist die Zusammenarbeit durch Markls Co-Trainer Sean Caldwell. Der Brite arbeitet bereits die zweite Saison in Kitzbühel, lernte in dieser Zeit Deutsch und unterstützt Cheftrainer Markl, wo er kann. Auf Vermittlung Caldwells schauten die Southend-United-Verantwortlichen zu einem Lokalaugenschein in der Gamsstadt vorbei. Und waren hellauf begeistert. „Ihnen haben die Bedingungen bei uns sehr gut gefallen. In der Folge hatten wir einige Testkandidaten bei uns“, erzählt der Kitzbüheler Coach. Hängen geblieben sei man dann bei einer Nummer eins (Josh Bexon) und einer Nummer neun (Dan Walker). „Beides sind Jungprofis und werden von Southend bezahlt. Wir sind für Kost und Logis zuständig.“

Von den Qualitäten der beiden 19-Jährigen ist Markl überzeugt, besonders Schlussmann Bexon – auch körperlich schon in jungen Jahren eine Wucht – konnte sein Talent beim knappen Cup-Aus gegen den LASK (0:1) bereits unter Beweis stellen. Das Projekt ist vorerst auf ein halbes Jahr beschränkt, im Winter wird Bilanz gezogen. „Es ist ein neuer Weg, wir werden sehen, wie gut er funktioniert“, weiß Markl.

Auf den erst 27-jährigen Co-Trainer Cladwell („Er will Profi-Trainer werden“) wartet jedenfalls viel zusätzliche Arbeit. Der englische Profiklub Southend fordert wöchentlich Berichte und Videos seiner Leihspieler an. „Da ist Sean jetzt natürlich gefordert“, lacht Markl.