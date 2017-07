Von Alois Moser

Innsbruck, Györ – „Ich bin schon sehr aufgeregt, aber ich freue mich total“: Tirols Starter bei dem gestern eröffneten European Youth Olympics Festival (EYOF) äußerten sich im Vorfeld unisono. Kein Wunder – für die jungen Athleten und Athletinnen zwischen 14 und 17 Jahren sind die heute sportlich beginnenden Europäischen Jugendspiele, die bis einschließlich Samstag dauern, das mit Abstand größte Erlebnis ihrer noch jungen Sportlerkarriere.

Acht junge Tiroler und Tirolerinnen wollen sich in Ungarn mit der internationalen Konkurrenz messen: Ina Kannenberg (Leichtathletik), Nina Kappacher, Simon Schinnerl, Lisa Süsser (alle Schwimmen), Ronja Reuß, Daniel Zander (beide Turnen), Katharina Kreidl, Tim Wafler (beide Rad).

Letzterer lebt seit Langem in Wien, der gebürtige Kitzbüheler fühlt sich aber „nach wie vor als Tiroler“. Mit erst 15 Jahren hält Wafler schon zwölf Jugendrekorde im Bahnradfahren, in Györ startet der Wahlwiener im Straßenrennen. „Der Kurs liegt mir, da könnte schon etwas gehen“, spekuliert der Schüler mit einer positiven Überraschung. Während für den 15-Jährigen, der Radprofi werden will, das EYOF vorerst das Karriere­highlight bleiben wird, hat Spartenkollegin Katharina Kreidl aus Kolsass schon Pläne über das EYOF hinaus: Die amtierende Tiroler U17-Meisterin im Straßenrennen spekuliert nämlich bereits mit einer Teilnahme an der Heim-WM 2018: „Momentan bin ich im Kader.“ Die 17-Jährige wird in Györ von ihrem eigenen „Fanklub“ unterstützt: „Meine Eltern und mein Bruder werden mich anfeuern.“

Auch beim Turner Daniel Zander drücken die Eltern vor Ort die Daumen. Der Birgitzer hat sich eines fest vorgenommen: „Ich will den Wettkampf meines Lebens abliefern.“ Dafür hat der nach eigenen Angaben schon „sehr aufgeregte“ Zander auch Training und Schule unter einen Hut bringen müssen: „In den letzten Schulwochen habe ich fast nur noch trainiert.“

Dass Training und Schule mitunter kollidieren, weiß auch Hermann Melekusch, Obmann des SV Reutte. Seiner Schutzbefohlenen Ina Kannenberg, die in Györ Tirols Leichtathleten vertritt, habe er „Blumen zum Training mitbringen wollen, als sie das Limit für die EYOF geschafft hat, aber sie war zuhause, um auf eine Schularbeit zu lernen“. Auch die Betreuer und Trainer fiebern mit ihren jungen Schützlingen mit: „Wir verfolgen natürlich alles von daheim.“ Nachsatz: „Wir sind alle sehr stolz auf unsere Ina.“

Mit erst 14 Jahren ist unterdessen Lisa Süsser das Nesthäkchen der österreichischen EYOF-Abordnung, die insgesamt 46 junge Sportler und Sportlerinnen umfasst. „Das ist wie Olympia für mich“, strahlt die bei den jüngsten Junioren-Staatsmeisterschaften dreifach erfolgreiche Innsbruckerin voll Vorfreude auf die heute beginnenden Schwimmbewerbe: „Das ist mein größter Wettbewerb bis jetzt.“ Im Gegensatz zu den nationalen Bewerben sind die Ansprüche der 14-Jährigen auf internationalem Niveau noch geringer: „Ich will schauen, wo ich im Vergleich mit den anderen umgehe.“ Wenn auch die EYOF in Györ „nur“ Jugendspiele sind – auch sie stehen unter dem olympischen Motto „Dabei sein ist alles“.