Von Roman Stelzl

Hamburg – Fast zwei Jahre oder genauer 718 Tage ist es her, dass Andreas Haider-Maurer zum letzten Mal bei der ATP-World-Tour auf Sand aufschlug. Heute geht diese Wartezeit in Hamburg zu Ende: Österreichs Tennis-Ass spielt in Runde eins des 500-Punkte-Turniers gegen den quirligen Argentinier Die­go Schwartzman. Es ist das zweite Hauptfeld-Spiel des 30-jährigen Wahl-Tirolers nach der hartnäckigen Fersenverletzung, die ihn fast anderthalb Jahre außer Gefecht setzte.

„Ich fühle mich wirklich gut und merke, dass es immer besser wird. Ich freue mich schon auf das Turnier in Hamburg, hier habe ich immer gerne gespielt“, erklärte Haider-Maurer, der dank des Protected Rankings (Verletztenstatus) antritt. Schwartz­man selbst sieht er als „gefährlichen Gegner, der sich auf Sand am wohlsten fühlt“ – in Summe soll das Duell mit der Nummer 38 der Welt für den Ex-Top-50-Spieler (derzeit 839.) aber mehr sein als ein kleiner Schritt zurück.

Der Grand Slam in Wimble­don vor zwei Wochen – das große Comeback nach langer Pause – sei trotz der glatten Drei-Satz-Niederlage gegen den Spanier Roberto Bautista Agut positiv verlaufen. „Es war für mich ein gutes Match, auch wenn das Ergebnis das nicht widerspiegelt. Darauf kann ich aufbauen.“

Das letzte World-Tour-Sandplatz-Spiel bestritt er im August 2015 in Kitzbühel. Damals verlor Haider-Maurer in Runde zwei nach beherztem Kampf gegen Dominic Thiem. Heuer wird er nicht bei den Generali Open (29. Juli bis 5. August) antreten – mittels Protected Ranking wäre das möglich gewesen.

Es ist das erste Mal nach elf Antritten (2005 bis 2015), dass Haider-Maurer das Tiroler ATP-Turnier aus freien Stücken auslässt. Und das mit ein wenig Zorn. „Ich bin enttäuscht von Kitzbühel, dass ich keine Wildcard bekommen habe. Ich habe 2015 mein bestes Jahr gespielt und bin jetzt in der Comeback-Saison. Das finde ich nicht ganz richtig“, stellte Haider-Maurer klar. Die Wildcards gingen an die Landsmänner Gerald Melzer und Sebastian Ofner. Haider-Maurers Fokus gilt nun ganz Hamburg. Und dort der Jagd nach dem ersehnten Erfolg.