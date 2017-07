Von Benjamin Kiechl

Innsbruck, Bukarest – Wenn harte Ringer sentimental werden, muss etwas Besonderes passiert sein. „Diese zwei Medaillen bedeuten mir extrem viel“, erzählt Michael Wagner und zeigt sich auch nach einigen Tagen Abstand überwältigt von seiner Erfolgssträhne. Der Kämpfer des RSC Inzing feierte jüngst in Madrid seinen ersten Weltcupsieg und legte am vergangenen Sonntag beim topbesetzten Turnier in Bukarest die Silbermedaille drauf. „Die Medaille in Rumänien freut mich fast noch mehr, es ist die Belohnung für einen langen Weg.“ Nun scheint der Polizeisportler in der Klasse bis 80 kg an der Spitze angekommen zu sein. „Er hat immer daran geglaubt und mit 24 Jahren ist ihm der erste Sieg endlich gelungen. Das gibt ihm Selbstvertrauen im Hinblick auf die Weltmeisterschaft“, sagte Bundestrainer Benedikt Ernst, der sich Ende August auf eine große Show bei den Titelkämpfen in Paris freut.

Wagner ist nicht der einzig­e Hoffnungsträger des RSC Inzing: Teamkollege Danie­l Gastl (bis 98 kg) holte sich mit drei Siegen in Bukarest die Silbermedaille. „Er hat Gegner aus der Türkei und Polen besiegt, gegen die er im Kampf um ein Olympiaticket noch den Kürzeren gezogen hatte“, erzählt Coach Ernst von der gelungenen Revanche. Um sich optimal auf die nahende WM vorzubereiten, geht es für Gastl und Wagner noch auf Trainingslager ins deutsche Heidelberg.

Nach Finnland zieht es indes Martina Kuenz, dabei muss sich die zweifache Vize-­U23-Europameisterin bestimmt nicht verstecken. Im Gegenteil. Mit dem Einzug in die Hoffnungsrunde bei der WM 2015 hat die 22-Jährige ihr großes Potenzial gezeigt. In Bukarest holte die Zirlerin (Klasse bis 69 kg) den Sieg. Für Coach Benedikt Ernst sind die Erfolge das Ergebnis harter Arbeit. „Wir sind keine Unbekannten mehr, sondern wir fallen auf. Das macht mich als Trainer stolz.“