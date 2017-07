Von Roman Stelzl

Innsbruck – Der EM-Ort ist neu, nicht aber die Zielsetzung von Daniel Federspiel: Der Imster Mountainbiker jagt seinen dritten Europameistertitel im Eliminator. Bereits gestern machte sich Federspiel ins italienische Darfo Boario Terme auf, das aufgrund der angespannten Situation in der Türkei den eigentlichen EM-Ort Istanbu­l ersetzt. „Ich will ganz oben stehen. Im Vorjahr war ich ja Zweiter, 2015 wurde ich disqualifiziert. Da habe ich also einiges vor“, erklärte der 30-jährige Doppel-Weltmeister, der zudem im Cross Country startet. Die Form passt, auch die gesundheitlichen Probleme der vergangenen Wochen sind ausgestanden: „Ich fühle mich gut und bin bereit.“

Federspiel führt das 16 Athleten starke Team mit seinen Goldambitionen an, daneben sind sechs weitere Tiroler im Einsatz. Die Ötztaler Gregor Raggl und Charly Markt (Möbel Märki) wollen im Spitzenfeld landen. Raggl tankte am Wochenende mit dem österreichischen Meistertitel noch einmal Selbstvertrauen: „Das war eine gelungene Generalprobe.“ Daneben ist der Kitzbüheler Max Foidl in der U-23-Klasse ein heißes Eisen. „Er ist gut drauf. Ich bin gespannt, was er uns zeigt“, erklärt Nationaltrainer Christoph Peprnicek.

Bei den Damen ist die Kirchbergerin Lisi Osl an vorderster Front – Anna Spielmann kann überraschen. Die größten Erwartungen ruhen auf Junioren-Seriensiegerin Laura Stigger. Für die 16-jährige Haimingerin, die 2017 elf Siege in elf Rennen feierte, wäre es der vierte EM-Titel ihrer jungen Karriere.