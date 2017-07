Telfes, Hopfgarten i. B., St. Anton a. A., Kitzbühel – Ins Stubai oder doch nach Italien? Die Bergläufer haben am Wochenende die Qual der Wahl. „Wir haben da eine kleine Terminkollision“, sagte Michael Gstrein vom Tourismusverband Stubai. Denn zeitgleich, wenn am Sonntag beim 29. Schlickeralmlauf (Start 10 Uhr in Telfes) aufs Kreuzjoch gelaufen wird, werden in Premana hoch über dem Comer See bei der Berglauf-WM die Medaillen vergeben. In der Schlick kann man zwischen Kurz- (7,5 km) und Lang­distanz (11,5 km) wählen. Neben den Lokalmatadoren – so wird auch Organisator Andreas Stern selbst die Laufschuhe schnüren – werden auch einige internationale Hochkaräter am Start sein. So etwa die Kenianerin Purity Kajuju Gitonga. Gstrein freut sich auf Kurzentschlossene: „Nachnennungen sind am Renntag bis 9 Uhr möglich.“ Bereits morgen geht der Telfer-Wiesen-Run (18 Uhr) in Szene.

Wer es lieber nicht so steil hat: Am Fuße der Hohen Salve lockt morgen der Hopfgartner Badeseelauf (Start 18 Uhr). Gelaufen wird eine Stunde rund um den See (eine Runde entspricht 1000 Metern).

Auf dem Rad sind die 1500 Teilnehmer am Sonntag (Start 6 Uhr in St. Anton) beim 7. Arlberg-Giro gefordert: Die 150 km lange Strecke (2500 Höhenmeter) führt über den Arlbergpass bis nach Bludenz und zurück über die Silvretta. Bereits morgen geht ab 18 Uhr das Profi-Kriterium im Zentrum von St. Anton über die Bühne.

Kurz – aber steil – geht es morgen (Start 10 Uhr) beim 37. Kitzbüheler Horn Radrennen zur Sache: Die 7,20 km lange Strecke hat 865 Höhenmeter zu bieten. (ben)