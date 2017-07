Igls – Amanda Hartung ist alles in einer Person bei den heute beginnenden Tiroler Meisterschaften der Dressurreiter in Igls: Titelverteidigerin, Turnierleiterin und Ansprechpartnerin für ihre startenden Reitschüler. „Wenn ich nicht so viele fleißige Helfer hätte, würde das alles nicht funktionieren“, lobte die Milserin ihre Vereinsmitglieder.

Neben der vielfältigen Herausforderungen hat sich die Berufsreiterin auch noch hohe Ziele gesteckt: Im Kampf um den Titel würde sie gerne „ein Wörtchen mitreden“. Dafür sattelt sie ihr Nachwuchspferd Fürst Flipper (8) bei der Musikkür am Samstagabend unter Flutlicht. Sie ist Teil der Meisterschaft. Dem nicht genug: Hartung will auf ihrem einäugigen Paradepferd Dresscode Black auch beim Höhepunkt am Sonntag, dem Grand Prix Special, vorne dabei sein. „Aber die Konkurrenz schläft nicht“, weiß die 36-Jährige. Gegner gibt es bei insgesamt 160 Pferden genug. Die meisten davon werden mehr Schlaf als Hartung bekommen. Schließlich beginnen die Turniertage um acht Uhr – und vorher wollen ihre Pferde versorgt werden. (su)