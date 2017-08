Von Susann Frank

Wien – Neuer Tag, neue Chance – auf diese alte Durchhalteparole setzt der junge Martin Ermacora. Vor dem heutigen letzten und alles entscheidenden Gruppenspiel bei der Beachvolleyball-WM in Wien sagte der 23-Jährige kämpferisch: „Wir hauen sie weg, dann beginnt das Turnier von vorne.“

Mit „sie“ meint der Natterer die Indonesier Ade Rachmawan und Mohammad Ashfiya. Gegen sie müssen Ermacora und sein Partner Moritz Pristauz heute um 15.30 Uhr (live ORF Sport +) auf dem 10.000 Zuschauer fassenden Center Court auf der Donauinsel gewinnen – ansonsten ist ihr Premieren-Auftritt bei den Titelkämpfen am fünften Tag beendet. Die auf Rang 33 gesetzten Indonesier haben bisher ebenso wie das Wildcard-Duo (40.) noch kein Gruppenspiel gewinnen können. Sie sind die unbekannten Gegner. „Ein unbeschriebenes Blatt“, wie Ermacora es ausdrückte. Ein Videostudium gestern Abend sollte sie jedoch besser auf die schwierige Partie heute Nachmittag einstellen.

Denn derzeit ist nichts mehr leicht für das WM-unerfahrene Duo. Der anfänglichen Vorfreude und dem großen Optimismus ist die Ernüchterung gewichen. Der Paarung, die normalerweise durch großes Publikum über sich hinauswächst, bereiten bei der WM die riesigen Dimensionen Probleme. „Der ganze Trubel nimmt uns mit. Wenn du einem Rückstand hinterherläufst, macht es überhaupt keinen Spaß mehr“, gestand Ermacora nach den zwei Niederlagen.

Außerdem könnten sie sich kaum orientieren. „Der Center Court ist größer als unsere drei Trainingsplätze am Stützpunkt in Wien zusammen“, erklärte Tirols Zukunftsaktie beeindruckt. Das wiederum sorgt für eine unbekannte Luftsituation und Probleme beim Spiel. „Der Wind kann im Stadion zirkulieren. Wenn wir die Auslosung vor dem Spiel gewinnen, weiß ich gar nicht, welche Seite ich wählen soll“, sagte der 2,03-Meter große Blockspieler verunsichert.

Dem nicht genug: Zu den Premieren-Problemen gesellen sich noch körperliche Beeinträchtigungen. Ermacora zwickt der rechte Oberschenkel, Pristauz behindert ein Haarriss in der rechten Schulter. Bitter für den Defensivspieler. „Er kann die rechte Hand zur Abwehr nicht hochreißen“, erklärte Ermacora und ärgerte sich: „Das ist wirklich saublöd, ausgerechnet bei so einem großen Turnier. Da trainierst du das ganze Jahr dafür und dann kommt so etwas dazu. Das ist mühsam.“ Die Gegner würden diese Schwäche schnell ausmachen und ausnutzen.

Um wie Österreichs Herren-Team Nummer eins, Clemens Doppler/Alex Horst, und das Damen-Duo Stefanie Schwaiger und Katharina Schützenhöfer weiterzukommen, sei die Videoanalyse der unbekannten Indonesier gar nicht ausschlaggebend, räumte der Tiroler ein: „Wir müssen uns auf uns konzentrieren. Der Erfolg hängt von uns ab und nicht von ihnen.“