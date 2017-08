Von Tobias Waidhofer

Innsbruck – Es geht nicht mehr um das Ob, sondern nur noch um das Wie oder Wann. Neymar – ehemals Wunderkind des brasilianischen Fußballs, heute globaler Superstar beim FC Barcelona – wird zu Paris SG wechseln. Daran gibt es kaum noch Zweifel. Gestern schlug der 25-Jährige in Doha auf. Warum in Doha? Weil das Wüsten-Emirat Katar eine entscheidende Rolle bei diesem Transfer spielt. Ein Transfer, der alles bisher Da­gewesene in den Schatten stellt.

222 Millionen Euro kosten die Dienste des Ballkünstlers laut seiner Aufstiegsklausel beim FC Barcelona. Eine Summe, die eine Verpflichtung eigentlich unmöglich machen würde. Denn das Financial Fair Play der UEFA besagt klar, dass ein Verein nicht mehr ausgeben darf, als er einnimmt. Und wenn man bedenkt, dass zu der Ablöse auch noch Gehalt und das im Geschäft übliche Handgeld dazukommen, braucht man keinen Taschenrechner, um zu wissen: Das kann sich nicht ausgehen.

Und so kommt eben Katar ins Spiel. Seit 2012 hält ja die staatsnahe Organisation „Qatar Sport Investment“ die Mehrheit beim französischen Traditionsklub. Und jetzt hilft eben das Emirat aus, um die Regeln der UEFA zu umgehen. Bildlich gesprochen machen es die Katarer wie die berüchtigten Hütchenspieler in den Fußgängerzonen der großen Städte: Es geht um Täuschen, Tarnen und Verstecken.

Der Plan: Das Emirat Katar überweist 300 Millionen Euro direkt an Neymar. Von diesem Geld wird der Brasilianer selbst die 222 Millionen Euro an den FC Barcelona zahlen. Getarnt werden soll der Deal mit einer Art Botschafter-Rolle Neymars für die WM 2022, die bekanntlich in Katar stattfinden wird. Damit würde das Ein-Mann-Unternehmen aus São Paulo mit dem Rekordtransfer auch noch Gewinn machen. Dazu kommt das Gehalt, das sich in der Stadt der Liebe auf 30 bis 40 Millionen Euro jährlich belaufen soll. Und wie es bei den Fußball-Superstars so üblich ist, schneidet auch das Umfeld kräftig mit. Besonders Vater Neymar da Silva senior, der Gerüchten zufolge aufgrund einer Vertragsklausel 26 Millionen Euro kassierte.

Die Klausel versprach angeblich diesen Bonus, wenn Neymar am gestrigen 1. August noch Barcelona-Spieler ist. Und weil er erst heute in Paris präsentiert werden soll, ist er das auch auf dem Papier. Mit Paris soll sich der Senior längst über ein Vermittlungshonorar in Höhe von 36 Millionen Euro einig geworden sein. So kann man natürlich auch reich werden.

Aber Paris SG ist beileib­e nicht der einzige Klub, der beim Financial Fair Play trickst. Kein Klub hat zum Beispiel in diesem Sommer so viel Geld ausgegeben wie Manchester City. Für 240 Millionen Euro kamen sechs neue Spieler. Aktuel­l weist der Klub ein sattes Transferminus von 199,1 Millionen Euro auf. Doch die Citizens haben ihre Hausaufgaben gemacht, leben unter anderem vom immensen TV-Geld in England. Deshalb schloss man auch die Saison 2015/16 trotz Transferminus von 146 Millionen Euro mit 24 Millionen Gewinn ab.

Beim AC Milan, bei dem die neuen chinesischen Eigner bisher 189,5 Millionen Euro investierten und gerade einmal 27 Millionen Euro einnahmen, hofft man auf eine Sonderregelung. Die UEFA bietet Klubs, die gerade einen Besitzerwechsel hinter sich haben, die Möglichkeit eines „Voluntar­y Agreements“. In einer solchen Vereinbarung kann der Klub eine Saison Verlust machen, wenn er perspektivisches Wirtschaften verspricht. In der aktuellen Konstitution bleibt das Financal Fair Play so ein zahnloser Tiger.

Sobald der Wechsel von Neymar fix ist, könnte ein Domino­effekt einsetzen. Und zwar einer, der bis zu ÖFB-Teamspieler Kevin Wimmer reicht. Denn Neymar-Ersatz soll Liverpools Philippe Coutinho sein. Die Einnahmen könnten die „Reds“ dann auch in Wunschverteidiger Virgil van Dijk (Southampton) investieren. Nachfolger des Niederländers soll eben Kevin Wimmer werden. Verrückte Fußball-Welt ...